В Україні змінили правила перетину кордону автоперевізниками – для кого вони діють

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2022 р. (№615) змінені правила перетину кордону автоперевізниками – для яких категорій вони діють

Нові правила діють для водіїв-волонтерів та водіїв перевізників, які мають ліцензії на міжнародні перевезення. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті yaizakon.com.ua

Водії – волонтери (неліцензовані перевізники)

Водії неліцензованих перевізників (водії-волонтери) зможуть перетинати кордон у разі перевезення наступної номенклатури товарів:

гуманітарна допомога;

медичні вантажі;

вантажі для потреб ЗСУ або інших утворених відповідно до законів України військових формувань, населення України.

Для перетину кордону такі перевізники повинні надати обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів необхідних для їхнього перевезення у листах від:

військових, правоохоронних органів;

військових адміністрацій;

медичних закладів;

відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

Звернення на перетин кордону подається до Міністерства інфраструктури на електронну адресу zmiu98916@gmail.com, або до обласних, Київської міської, військових адміністрацій.

Такі особи-перевізники можуть перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів.

Ліцензовані перевізники

Такі перевізники можуть зробити заявку на перетин кордону для осіб віком 18-60 років в кабінеті системи «ШЛЯХ» за умови, що повна маса транспортного засобу (ТЗ), який є засобом господарської діяльності ліцензіата, не менше 3 500 кг.

На одному такому ТЗ державний кордон можуть одночасно перетинати:

один водій на вантажному транспортному засобі ліцензіата;

два водії на пасажирському транспортному засобі (автобусі) ліцензіата.

Особи можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 45 календарних днів.

У разі неповернення водія після закінчення 45-денного терміну перебування за кордоном «Укртрансбезпека» може припинити доступ ліцензіата до Єдиного комплексу інформаційних систем на 3 місяці.

У разі непідтвердження мети поїздки Державна прикордонна служба України може відмовити перевізникам (ліцензованим і неліцензованим) у перетині кордону.

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