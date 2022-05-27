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В Україні змінили правила перетину кордону автоперевізниками – для кого вони діють

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Постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2022 р. (№615) змінені правила перетину кордону автоперевізниками – для яких категорій вони діють

Нові правила діють для водіїв-волонтерів та водіїв перевізників, які мають ліцензії на міжнародні перевезення. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті yaizakon.com.ua

Водії – волонтери (неліцензовані перевізники)

Водії неліцензованих перевізників (водії-волонтери) зможуть перетинати кордон у разі перевезення наступної номенклатури товарів:

  • гуманітарна допомога;
  • медичні вантажі;
  • вантажі для потреб ЗСУ або інших утворених відповідно до законів України військових формувань, населення України.

В Україні змінили правила перетину кордону автоперевізниками - для кого вони діють

Для перетину кордону такі перевізники повинні надати обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів необхідних для їхнього перевезення у листах від:

  • військових, правоохоронних органів;
  • військових адміністрацій;
  • медичних закладів;
  • відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

Звернення на перетин кордону подається до Міністерства інфраструктури на електронну адресу zmiu98916@gmail.com, або до обласних, Київської міської, військових адміністрацій.

Такі особи-перевізники можуть перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів.

Ліцензовані перевізники

Такі перевізники можуть зробити заявку на перетин кордону для осіб віком 18-60 років в кабінеті системи «ШЛЯХ» за умови, що повна маса транспортного засобу (ТЗ), який є засобом господарської діяльності ліцензіата, не менше 3 500 кг.

На одному такому ТЗ державний кордон можуть одночасно перетинати:

  • один водій на вантажному транспортному засобі ліцензіата;
  • два водії на пасажирському транспортному засобі (автобусі) ліцензіата.

Особи можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 45 календарних днів.

У разі неповернення водія після закінчення 45-денного терміну перебування за кордоном «Укртрансбезпека» може припинити доступ ліцензіата до Єдиного комплексу інформаційних систем на 3 місяці.

У разі непідтвердження мети поїздки Державна прикордонна служба України може відмовити перевізникам (ліцензованим і неліцензованим) у перетині кордону.

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