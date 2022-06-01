Очікується, що Верховна Рада розгляне зміни до законодавства про судочинство. Ними пропонується дозволити висилати повідомлення про суди через Дію.

Про це NNS дізнався з повідомлення УНН.

Йдеться про законопроект про внесення змін до ЗУ “Про судоустрій і статус суддів” щодо здійснення судочинства в умовах воєнного чи надзвичайного стану, який зареєстрував колектив депутатів під №7315 ще 26 квітня.

Автори зазначають: в умовах воєнного стану складніше стало інформувати учасників судового процесу про засідання. У тому числі поштою.

Тож, вони пропонують дозволити робити це і через “Дію”.

Метою законопроекту, таким чином, є “запровадження додаткового повідомлення учасників судового процесу про розгляд справи з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, в тому числі з використанням мобільного додатку порталу “Дія”.

Також, як вказано у пояснювальній записці, передбачається дозволити отримання стороною у справі через цей додаток судового рішення, виконавчого документу.

“Надання в такому вигляді інформації не матиме статусу офіційного повідомлення, але учасник судового процесу буде поінформований і зможе в подальшому вжити необхідних заходів для захисту своїх прав та інтересів”, вказують розробники законопроекту.

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