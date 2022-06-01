Від початку літа в Україні набуде чинності низка законодавчих ініціатив, які торкнуться більшості українських громадян. Що зміниться від 1 червня 2022 року йдеться в матеріалі ТСН, передає NNS.

Здорожчання вартості опалення з 1 червня

Від 1 червня 2022 року компанія “Нафтогаз Трейдинг” планує підвищити ціни на газ. Це підвищення – в межах трирічних договорів і стосується підприємств теплової комунальної енергетики. Проте на тарифах для населення це не повинно позначитися. Ціна виросте в понад 3 рази – 29,392 тис. грн/тис. куб. м (з ПДВ). Про це пишуть “Українські новини” з посиланням на джерело на ринку газу та проєкт рішення.

Які ціни будуть встановлені, згідно з документом:

від 1 червня 2022 року до 31 травня 2023 року (з фіксованим обсягом) – 24 356,38 грн без ПДВ за 1 тис. куб. м, однак з урахуванням послуги на транспортування та коефіцієнта, який застосовують при замовленні потужності на добу вперед, вартість складе 29 391,55 грн/тис. куб. м з ПДВ;

червень 2022 року (без фіксованого обсягу) – 24 434,67 грн без ПДВ за тис. куб. м, а з урахуванням послуги на транспортування та коефіцієнта, який застосовують при замовленні потужності на добу вперед, вона складе 29 485,5 грн/тис. куб. м з ПДВ;

від 1 червня 2022 року до 21 грудня 2022 року (з фіксованим обсягом) – 13 658,42 грн без ПДВ за тис. куб. м, а якщо враховувати послугу на транспортування та коефіцієнт, який застосовують при замовленні потужності на добу вперед, тоді вартість буде 16 554 грн/тис. куб. м з ПДВ.

Тарифи на комуналку (електроенергія і вода)

Тарифи на електроенергію для населення залишаться без змін, оскільки було вирішено їх “заморозити” на період дії воєнного стану. Тобто вони залишаться такими: 1,44 грн/кВт-год. при розмірі споживання до 250 кВт-годин та 1,68 грн/кВт-годину – при розмірі споживання понад 250 кВт-годин.

Тарифи ж на воду будуть встановлюватися місцевими водоканалами. Однак вони будуть затверджуватися НКРЕКУ. Про якісь зміни в тарифах на водопостачання відомостей не було.

Нові умови від ПриватБанку та інших банків

Більшість банків від 1 червня 2022 року скасовують кредитні канікули і повертають старі відсотки по кредитках.

В ПриватБанку вирішили повернути “Оплату частинами” та деякі інші програми, а також скасувати кредитні канікули. Тобто якщо клієнт “переступив” через пільговий період, щомісяця треба буде вносити обов’язковий платіж за кредитом. Однак тут вирішили стимулювати українців здійснювати платежі вчасно і запровадили нове правило: якщо сплачувати хоча б 5%заборгованності, пільгова ставка залишиться.

Також в ПриватБанку зазначили: “Пільгові умови обслуговування зі ставкою 1,7% на місяць діятимуть до кінця серпня, якщо клієнт вчасно вносить обов’язковий щомісячний платіж у розмірі 5% від суми заборгованості. Інакше відсотки нараховуватимуться за стандартними ставками 3,4% (для карток “Універсальна Gold”) і 3,5% (для карток “Універсальна”). Особливі умови обслуговування після завершення кредитних канікул 1 червня 2022 року діятимуть також для військовослужбовців та осіб, які постраждали внаслідок воєнної агресії Росії”.

В Monobank від 1 червня 2022 року можна буде збільшити кредитний ліміт. Однак, якщо клієнт захоче це зробити, доведеться погодитися на підвищення ставки від 1,6% до 3,1%.

В Ощадбанку також скасували кредитні канікули для фізичних осіб та бізнесу.

Пенсії від 1 червня

У перший місяць літа не зміниться алгоритм нарахування та отримання коштів. Як заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, в Україні профінансовано 100% субсидій, пенсій, виплат на період воєнного стану. Тобто не варто очікувати на затримки у виплаті пенсій у червні 2022 року. Підвищувати пенсійні виплати на початку літа не будуть.

Виплати ветеранам

У червні одноразову грошову виплату отримають ветерани війни. Цю допомогу перераховують щороку до 9 травня, проте цього року її перенесли.

Допомога передбачена для:

осіб з інвалідністю внаслідок війни: І групи – 4 421 грн; ІІ групи – 3 906 грн; III групи – 3391 грн;

УБД, постраждалих учасників Революції Гідності – 1 491 грн;

осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 4421 грн;

учасників війни – 612 грн.

Членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих УБД, учасників війни, які не одружилися вдруге; членам сімей загиблих захисників та захисниць України виплатять по 966 грн.

Закриття послуг від Київстар

Від 1 червня компанія Київстар закриває три популярні пакети послуг. Зокрема, йдеться про “4G 10000 МБ”, “Бонусні 1000” та “Бонусні 3000 МБ”. Про це оператор додатково повідомить всіх клієнтів за допомогою смс-повідомлень.

Зміни, які торкнуться українських біженців в ЄС

Кілька країн Євросоюзу вирішили змінити правила проїзду українських біженців та скасувати безкоштовний проїзд. Від 1 червня 2022 року в Польщі, Болгарії, Чехії, Швейцарії та Німеччині проїзд на безкоштовній основі буде скасований, хоча додатково встановлять знижені ціни. Наприклад, у Чехії проїзд будь-яким видом транспорту коштуватиме 7 євро.

В Польщі від 1 червня 2022 року українці зможуть безкоштовно їздити лише на деяких маршрутах. Зокрема, з польських міст Дорогуськ, Хелм, Грубешів, Люблін, Загуж, Перемишль, Ряшів, Ярослав.

В Німеччині придбати квиток на всі види громадського транспорту та в регіональних поїздах можна буде за 9 євро.

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