Петра Порошенка лідера “Європейської солідарності” не випустили з України. З’явилось пояснення.

Прикордонники назвали проблему з підтвердженням дійсності дозвільного документу. Про це повідомили джерела в Державній прикордонній службі у коментарі Українській правді, передає NNS.

Згідно із повідомленням, о 21.50 в пункт пропуску “Рава-Руська” на Львівщині прибув Порошенко, який є членом комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського союзу, та 5 людей, які його супроводжували.

Під час проходження паспортного контролю він надав копію розпорядження голови Верховної Ради Руслана Стефанчука про відрядження Постійної делегації ВРУ у Парламенській асамблеї НАТО та працівника апарату ВРУ до Литовської Республіки для участі у весняній сесії ПА НАТО.

Водночас, як зазначає джерело, в ході перевірки цього документу виявилося не можливим встановити його дійсність: не зчитувався QR – код.

За даними УП, Порошенку та його оточенню роз’яснили, що у зв’язку з вищезазначеним вони не можуть перетнути державний кордон.

О 23.50 експрезидент та люди, якій його супроводжували, повернулись на територію України.

28 травня стало відомо, що Петра Порошенка не випустили з України прикордонники на пункті перетину державного кордону на Львівщині. У його команді повідомили, що нардеп їде у відрядження. “Євросолідарність” назвала не пропуск свого лідера через кордон “ганебною історією на замовлення чинної влади”.

У Фейсбук на сторінці Петра Порошенко повідомляється, що він прибув до Львова отримати з-за кордону допомогу для військових.

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