Цифри зменшилися в 2,5-3 рази – Подоляк назвав щоденні втрати ЗСУ

Щоденні втрати ЗСУ зменшилися в три рази в порівнянні з початком червня. Тоді вони становили 100-200 військовослужбовців на добу.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє NNS з посиланням на інтерв’ю виданню BBC.

“Я думаю, що цифри десь зменшилися у 2,5-3 рази від тієї цифри… Я думаю, що десь 30-50 осіб. Але, знову ж таки, нам говорити про це не зовсім коректно”, заявив він.

За словами Подоляка, більш точні цифри може дати тільки Генеральний штаб ЗСУ.

Радник глави ОП повідомив, що втрати України збільшувалися через перехід на другий етап війни.

“Починалася велика артилерійська позиційна війна, коли наші позиції буквально засипали снарядами різних калібрів, і це, безумовно, збільшувало кількість наших втрат”, заявив він.

При цьому Подоляк пояснив, чому українські втрати у війні зменшилися.

“Сьогодні кількість втрат зменшується, по-перше, тому, що по логістичних центрах російської армії дуже ефективно працюють наші РСЗВ. По-друге, йде передислокація російської армії по всій лінії фронту. І третє – наші вже пристосувалися до тактики російської армії і більш мобільно, більш ефективно обороняються”, заявив він.

Росія планує на пів року заморозити війну, щоб стягнути нові війська та озброєння – Подоляк