Радника керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що росія планує на пів року заморозити війну, щоб стягнути нові війська та озброєння на лінію фронту. Кремль очікує, що Захід втомиться підтримувати Україну.

Про це Подоляк сказав в інтерв’ю німецькому виданню Tagesspiegel, передає NNS з посиланням на НВ.

«Якщо Захід втомиться від війни, тоді росія знову вдарить з усією силою», цитує Подоляка пресслужба Офісу президента.

Він наголосив, що Україна має докласти зусиль, щоб повернути якомога більше окупованих територій, особливо в південній частині країни.

«Що більше й швидше ми отримаємо важке озброєння, то швидше зможемо зупинити цю війну», переконаний радник керівника Офісу Президента.

Він заявив, що перемогою України стане повернення всіх територій у межах міжнародно визнаних кордонів.

Подоляк зазначив, що Україні потрібно наростити кількість бронетехніки, щоб після відступу росії просуватися вглиб на тих територіях, які контролював ворог.

За його словами, Україна потребує постачання якомога більшої кількості сучасної зброї та сподівається на активну участь у цьому питанні Федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца. Михайло Подоляк зазначив, що заяви канцлера ФРН свідчать про його наміри змінити відносини з росією.

«Німеччина тепер повинна піти іншим шляхом, зрозуміти, якою насправді є росія. Це факт, що нам потрібно більше зброї», сказав радник керівника Офісу Глави держави.

За його словами, Україна потребує постачання далекобійної артилерії та реактивних систем залпового вогню, що дасть змогу ефективно ліквідовувати логістичні та матеріально-технічні склади ворога.

Крім того, Михайло Подоляк наголосив на важливості збільшення кількості безпілотних літальних апаратів.