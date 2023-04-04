Росія значно більше готувалася до того, що робити після окупації України, аніж до того, як її досягнути.

Зокрема, після вторгнення росіяни планували поділити українців на пʼять груп — від активних колаборантів до «лідерів українського націоналізму», над якими хотіли влаштувати показові суди.

Як передає НСН, про це пише «Бабель» із посиланням на звіт британського Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI).

Йдеться про такі групи:

люди, яких росіяни вважали лідерами українського націоналізму. На них чекало фізичне знищення або позбавлення волі;

підозрювані в намірах підтримувати опір. Ідеться, зокрема, про військових та людей, які пов’язані з українськими правоохоронними органами й місцевою владою. Їх планували завербувати або утискати;

люди, яких росіяни вважали апатичними;

люди, які активно співпрацюють із російськими військовими;

люди, які необхідні для управління критичною інфраструктурою.

RUSI розповідає, що росіяни дотримувалися системного підходу до створення окупаційних адміністрацій в Україні — навіть пристрої для тортур електричним струмом мали однакові.

Насамперед вони планували вилучити всі реєстри: медичні, освітні, житлові, податкові, поліцейські, виборчі, а також реєстри місцевих органів влади, комунальних і страхових компаній та неурядових організацій.

Отримані дані росіяни планували використати для того, щоб з’ясувати, де хто де живе та як пов’язаний із державою. Деякі з цих задумів росіяни почали втілювати в життя. Так, однією з перших дій росіян після захоплення Чорнобильської та Запорізької АЕС було вилучення всіх жорстких дисків.

Усіх керівників місцевих державних організацій та органів влади окупанти збиралися ставити перед вибором: співпрацювати з ними або йти з роботи. Проте окупанти не планували, що для контролю над Україною їм знадобиться підтримка великої частини людей. Ґрунтуючись на досвіді в Чечні, вони очікували, що з ними мають піти на співпрацю 8% населення, щоб контролювати території.

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