Чи може підписувати повістки сільський голова – міністр оборони пояснив

Чи має право сільський голова особисто підписувати повістки для військовозобов’язаних.

На це питання відповів міністр оборони України Рустем Умєров під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, що відбулося у Львові, повідомляє НСН з посиланням на Укрінформ.

«Сільський голова має право особисто формувати і підписувати повістки, згідно з постановою Кабінету Міністрів за номером 352», сказав Умєров, відповідаючи на питання.

За словами міністра, інші питання зараз опрацьовуються законодавчо, після ухвалення Верховною Радою рішення будуть озвучені.

Які види повісток існують

Нагадуємо, що існує три типи повісток:

повістка для уточнення даних – її вручають для оновлення інформації про військовозобов’язаних;

повістка на проходження військово-лікарської комісії;

мобілізаційне розпорядження, яке вручають військовозобов’язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

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