Українські підприємці написали відкритий лист до президента Володимира Зеленського. У ньому вони просять звільнити Гетьманцева з посади секретаря Нацради Відновлення та з податкового комітету Верховної Ради.

Про це NNS повідомляє з посиланням на Прямий та УП.

В листі підприємці України висловили “всебічну підтримку” президенту в обстоюванні інтересів України і закликали діяти спільно – і у відновленні, і у розвитку, і у подоланні викликів, які ще будуть перед Україною.

Водночас, в зверненні представники бізнесу підкреслили, що прагнуть привернути увагу Зеленського до “катастрофічних помилок чи свідомої руйнації економіки України з боку деяких чинних представників влади”.

Як ідеться в листі, наразі через війну 49% підприємств не працюють, або майже зупинені, але за останній місяць перезапущена майже чверть малого і середнього бізнесу.

Підприємці у зверненні наголошують на ризиках для бізнесу, які змушують близько 10% підприємців вже проводити релокацію за кордон. Передусім йдеться про економічну неволю: Україна посідає 130-те місце у рейтингу економічної свободи, що є ілюстрацією непривабливості країни для ведення бізнесу.

“Саме це заважає Україні зробити прорив. Сплата податків в Україні вимагає в 1,5 рази більше часу, ніж у середньому у світі. Контрабанда, що неможлива без “кришування”. А впровадження цифрової митниці дивним чином провалюється”, наголошує бізнес.

“Вас намагаються переконати в необхідності підіймати податки, чи збільшувати частку держави в економіці, щоб збільшити обороноздатність чи турботу про громадян.

“Але це або свідома брехня, або фатальна помилка!”, йдеться у зверненні до Зеленського.

Підприємці заявляють, що системне, а не тимчасове, зниження податків, зменшення державного апарату прискорить економічне зростання – “сумарно держава отримуватиме більше податків і бюджет буде достатнім для збільшення соціальних стандартів і спроможності держави турбуватися про громадян”.

Підприємці наголошують, що “уособленням регресивного, популістського соціалістичного підходу є голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев”.

“Він є послідовним противником економічної свободи, прихильником жорсткішого державного регулювання та придушення підприємницької ініціативи, що робить нашу діяльність неможливою.

Наукові праці та професійна діяльність пана Гетманцева переконливо свідчать, що він є активним прихильником марксистських, соціалістичних ідей та радянського способу життя, противником ринкової економіки та пов’язаних із нею прав і свобод, що іде в розріз інтересам України.

“Дії пана Гетманцева на посаді голови Комітету наносять нищівну шкоду як економіці України, так і її репутації”, йдеться у листі.

Бізнес підкреслює – нещодавні заяви Гетманцева про підвищення податків вже призвели до того, що багато підприємців вже відмовились від інвестиційних проєктів в Україні і переносять їх в європейські країни.

Підприємці додають, що ключова роль Гетманцева на посаді секретаря Національної ради Відновлення у визначенні економічної політики, у тому числі політики післявоєнного відновлення, “буде стримуючим фактором як з точки зору взаємодії держави з малим і середнім бізнесом, так і у відносинах з міжнародними партнерами”.

Бізнес просить Зеленського негайно усунути Гетманцева з посади секретаря Нацради Відновлення та з податкового комітету Верховної Ради і призначити на ці посади людей, “які поділяють ідеї прогресу, стрімкого розвитку”.

Підприємці додали, що готові долучитись до створення і реалізації плану відродження і модернізції України.

Реакція Гетманцева

Данило Гетманцев відреагував на лист представників бізнесу, де вони просить Зеленського його відправити у відставку.

Гетманцев заявив, що є послідовним прихильником дерегуляції у сфері бізнесу, але “політика держави у сфері публічних фінансів – це завжди компроміс між різними, іноді суперечливими інтересами різних груп суспільства”.

Він заявив, що завжди до готовий до діалогу та запросив підписантів звернення на зустріч у Комітеті.

“Гарантую, що у них буде можливість донести особисто як свої зауваження, звинувачення так бачення і ідеї”, резюмував він.

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