Перевірки ВПО щодо отримання допомоги – що відомо

В Україні тривають перевірки ВПО щодо неправомірного отримання допомоги. За наявності підозр внутрішньо переміщених осіб перевірятимуть соціальні служби.
Про це повідомляє НСН з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
На нараді під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук обговорили питання вибіркових перевірок внутрішніх переселенців, йдеться у повідомленні.
Зазначається, що перевірки ВПО щодо їх фактичної присутності на заявленому місці мають відбуватися лише за наявності підозри щодо неправомірного отримання фінансової допомоги.
Зокрема, під час перевірки посадова особа Нацсоцслужби повинна скласти відповідний акт. Також вона має залишити повідомлення про необхідність протягом 10 днів прибути до органу соціального захисту населення для проходження ідентифікації.
І лише у разі неявки переселенцям можуть скасувати статус ВПО і припинити передбачені для них виплати, підкреслили у Мінреінтеграції.
Територіальні органи соціальних служб мають заздалегідь попереджати внутрішніх переселенців стосовно відвідування їх з метою перевірки.
Ми не можемо допустити жодної дискримінації внутрішніх переселенців. Людей повинні попереджати. Вони не зобов’язані 24/7 перебувати вдома, щоб не втратити грошову допомогу від держави, яка їм дуже необхідна, зауважила Ірина Верещук.
Нагадаємо, що статус ВПО можна втратити за умови переїзду за кордон, повернення на місце постійного проживання або ж якщо своєчасно не повідомити про зміну фактичного місця проживання.
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