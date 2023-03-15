Перевірки ВПО щодо отримання допомоги – що відомо

В Україні тривають перевірки ВПО щодо неправомірного отримання допомоги. За наявності підозр внутрішньо переміщених осіб перевірятимуть соціальні служби.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

На нараді під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук обговорили питання вибіркових перевірок внутрішніх переселенців, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перевірки ВПО щодо їх фактичної присутності на заявленому місці мають відбуватися лише за наявності підозри щодо неправомірного отримання фінансової допомоги.

Зокрема, під час перевірки посадова особа Нацсоцслужби повинна скласти відповідний акт. Також вона має залишити повідомлення про необхідність протягом 10 днів прибути до органу соціального захисту населення для проходження ідентифікації.