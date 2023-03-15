Українці, які постраждали від війни, можуть отримати допомогу у 1000 доларів від Нью-Йоркської благодійної організації у галузі технологічної індустрії 1K.

Втім, розраховувати на неї варто не всім: програма орієнтована на сім’ї.

НСН розповість, як подати заявку на допомогу.

Американська організація виділила понад 11,5 млн доларів на допомогу українцям.

Особливістю програми є прямий зв’язок спонсорів у США та в усьому світі для допомоги українським сім’ям.

Оскільки охочих дуже багато, у 1К заявили, що гроші отримають не всі, але намагатимуться допомогти якомога більшій кількості українських родин, які потребують допомоги.

Хто може отримати допомогу

Допомога є одноразовою. Подати заявку на її отримання може будь-яка українська сім’я:

і та, що перебуває в країні;

і така, що виїхала з України у якості біженців.

Як подати заявку на отримання 1000 доларів

Детальніше ознайомитися з програмою можна на сайті. Заявникам потрібно заповнити форму, в якій потрібно вказати таку інформацію про себе:

реферальна електронна адреса (особи, яка розповіла вам про цю допомогу, або свою особисту електронну адресу);

свою електронну адресу;

номер телефону;

ім’я;

прізвище;

номер банківської карти;

дату народження;

місто проживання;

місце проживання (зазначене у вашому банку, до якого прив’язана банківська картка);

індекс;

місце перебування – (у своєму місті в Україні, в іншому місті або за кордоном);

кількість дітей у сім’ї;

кількість дорослих;

сімейне фото – зверніть увагу, що без нього заявка може бути не затверджена;

посилання на особистий обліковий запис Instagram або Facebook;

коротку інформацію про всіх членів сім’ї (імена, вік, рід занять тощо);

чим викликана необхідність отримання допомоги;

на що буде витрачено виплату.

До речі, важливою умовою є підписка на сторінки $1K у Facebook або Instagram, щоб представники проєкту змогли поспілкуватися з вами та підтвердити вашу особу.

Коли прийде виплата

Як розповіли в проєкті, якщо буде ухвалено рішення про надання допомоги, кошти будуть надіслані протягом 1 години. Втім, час очікування може бути й більшим.

“Іноді потрібно кілька днів для надходження коштів на рахунок”, пояснили там.

Українців просять не надсилати заявки двічі, якщо виплати довгий час не приходять на картку. Усі анкети обов’язково розглянуть.

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