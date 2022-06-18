Вражаючі цифри: в Україні вперше озвучили втрати техніки за час війни

Українські військові вперше розповіли про втрати техніки у війні з Росією. Частину техніки було розбито, частину – захоплено ворогом.

За словами генерала Сухопутних військ Володимира Карпенка, загалом українська армія втратила за три місяці війни близько половини свого озброєння.

Про це він розповів під час інтерв’ю для National Defense Magazine, з посиланням на Телеграф передає NNS.

Офіцер наголосив, що у різні моменти кількість втрат серед української техніки становить від 30 до 50% від загальної кількості.

“Втрачено приблизно 1300 бойових машин піхоти, 400 танків, 700 артилерійських систем”, наголосив генерал під час розмови з журналістами.

Натомість Україна отримує західні поставки озброєння, але їх занадто мало.

За словами Володимира Карпенка, все, що вже відправлено союзниками, покриває лише 10-15% від загальних потреб ЗСУ на фронті. Найбільше зараз наші захисники потребують бронетехніки, систем ППО, РСЗВ та артилерійських одиниць.

Військовий експерт пояснив, що для повноцінного протистояння російській навалі по всій лінії фронту української армії знадобиться повністю укомплектувати 40 бригад.

Найскромніші підрахунки підказують, що для цього Україні знадобиться близько 4 тисяч БМП, 1200 танків та понад 2100 систем артилерійського вогню.

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