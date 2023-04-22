Як українці зможуть отримати кошти на ремонт зруйнованого житла

Стало відомо, як українцям отримати кошти на ремонт своїх домівок, які були пошкоджені під час війни.

Про це 21 квітня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає НСН.

За його словами, Кабінет міністрів України розпочинає тестування програми «єВідновлення». Сервіс працюватиме в «Дії» з 10 травня.

Як повідомив Шмигаль, відповідне рішення уряд ухвалив на своєму засіданні в п’ятницю, 21 квітня. Додамо, що порядок компенсацій за зруйноване або пошкоджене війною житло Верховна Рада ухвалила ще 23 лютого.

«Сервіс працюватиме в Дії. Вже з 10 травня. Отримані цільові кошти можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму компенсацій визначить спецкомісія, а кошти будуть зараховуватися людям на спецрахунок у банку», пояснив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив, що пріоритет у компенсації матимуть:

учасники бойових дій;

сім’ї загиблих військовослужбовців;

мобілізовані;

багатодітні родини;

люди з інвалідністю.

Шмигаль додав, що всі подробиці про «єВідновлення» мають пізніше пояснити віце-прем’єр з питань відновлення Олександр Кубраков та Міністерство цифрової трансформації.

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