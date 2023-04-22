5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

13
Тег:
CуспільствоВійна
13

Як українці зможуть отримати кошти на ремонт зруйнованого житла

Журналіст
отримати кошти на ремонт
Фото: офіційний канал очільника Дніпропетровської обласної ради
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Стало відомо, як українцям отримати кошти на ремонт своїх домівок, які були пошкоджені під час війни.

Про це 21 квітня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає НСН.

За його словами, Кабінет міністрів України розпочинає тестування програми «єВідновлення». Сервіс працюватиме в «Дії» з 10 травня.

Як повідомив Шмигаль, відповідне рішення уряд ухвалив на своєму засіданні в п’ятницю, 21 квітня. Додамо, що порядок компенсацій за зруйноване або пошкоджене війною житло Верховна Рада ухвалила ще 23 лютого.

«Сервіс працюватиме в Дії. Вже з 10 травня. Отримані цільові кошти можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму компенсацій визначить спецкомісія, а кошти будуть зараховуватися людям на спецрахунок у банку», пояснив Денис Шмигаль.

новини україни

Прем’єр-міністр наголосив, що пріоритет у компенсації матимуть:

  • учасники бойових дій;
  • сім’ї загиблих військовослужбовців;
  • мобілізовані;
  • багатодітні родини;
  • люди з інвалідністю.

Шмигаль додав, що всі подробиці про «єВідновлення» мають пізніше пояснити віце-прем’єр з питань відновлення Олександр Кубраков та Міністерство цифрової трансформації.

Ще новини України: Субсидії з 1 травня – яких змін чекати у літній період

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×