Отримати допомогу ВПО стало простіше – вимушеним переселенцям прискорили процес оформлення соціальних послуг.

А саме до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери підключили усі регіони України.

Як передає NNS, про це інформує пресслужба Мінсоцполітики.

Єдина інформаційна система соцсфери, яка запрацювала в жовтні, дозволить ВПО одержувати послуги за місцем свого фактичного перебування.

Очікується, що після здійснення всіх технічних оновлень така можливість стане доступна онлайн у застосунку державних послуг «Дія».

Система дозволить:

швидко змінювати у довідці ВПО неактуальне місце проживання;

виправляти помилкову інформацію;

оперативно з’ясувати та усунути причину затримки виплат;

зніматись з обліку як ВПО у будь-якому управлінні соцзахисту.

Як повідомив заступник міністра соціальної політики України Костянтин Кошеленко, раніше доступ до ЄІССС було надано у прикордонних регіонах України, де завдяки цьому довідку для перетину кордону людям з інвалідністю можна отримати в управліннях соцзахисту населення.

Нині ж у Мінсоцполітики наголошують, що для держави та управлінь соцзахисту завдяки Єдиній системі стане можливо:

безпечно та коректно обмінюватися інформацією, даними з «Дією» під час подачі заяви на соцдопомогу для переселенців;

автоматично фіксувати зміни у системі;

оперативно та автоматично верифікуватися;

створювати та передавати електронні справи замість паперових;

автоматично взаємодіяти з банками, що здійснюють соцвиплати;

зберігати персональну інформацію на центральному рівні, що убезпечить від втрати чи несанкціонованого використання даних у разі бойових дій чи окупації.

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