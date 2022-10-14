Отримати допомогу ВПО стало простіше – вимушеним переселенцям прискорили процес оформлення соціальних послуг.
А саме до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери підключили усі регіони України.
Як передає NNS, про це інформує пресслужба Мінсоцполітики.
Єдина інформаційна система соцсфери, яка запрацювала в жовтні, дозволить ВПО одержувати послуги за місцем свого фактичного перебування.
Очікується, що після здійснення всіх технічних оновлень така можливість стане доступна онлайн у застосунку державних послуг «Дія».
Система дозволить:
- швидко змінювати у довідці ВПО неактуальне місце проживання;
- виправляти помилкову інформацію;
- оперативно з’ясувати та усунути причину затримки виплат;
- зніматись з обліку як ВПО у будь-якому управлінні соцзахисту.
Як повідомив заступник міністра соціальної політики України Костянтин Кошеленко, раніше доступ до ЄІССС було надано у прикордонних регіонах України, де завдяки цьому довідку для перетину кордону людям з інвалідністю можна отримати в управліннях соцзахисту населення.
Нині ж у Мінсоцполітики наголошують, що для держави та управлінь соцзахисту завдяки Єдиній системі стане можливо:
- безпечно та коректно обмінюватися інформацією, даними з «Дією» під час подачі заяви на соцдопомогу для переселенців;
- автоматично фіксувати зміни у системі;
- оперативно та автоматично верифікуватися;
- створювати та передавати електронні справи замість паперових;
- автоматично взаємодіяти з банками, що здійснюють соцвиплати;
- зберігати персональну інформацію на центральному рівні, що убезпечить від втрати чи несанкціонованого використання даних у разі бойових дій чи окупації.
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