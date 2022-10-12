Як правильно знятися з обліку ВПО – інструкція

Як правильно знятися з обліку ВПО, в яких випадках це необхідно зробити.

Кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні перевищила 8 млн людей. Такі результати оприлюднила Міжнародна організація з міграції. Проте статус внутрішньо переміщеної особи можна не лише набути, а й скасувати.

Як знятися з обліку ВПО повідомляє NNS з посиланням на Факти ICTV.

Як знятися з обліку ВПО? Куди звертатися

На сайті Державних послуг повна назва цієї процедури зазначається як Прийняття рішення про скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за заявою внутрішньо переміщеної особи.

Однією з підстав для скасування дії довідки ВПО та внесення відомостей про це в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб є заява ВПО про відмову від довідки.

Тож щоби знятися з обліку ВПО, необхідно звернутися з відповідною заявою в:

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій, виконавчих міських чи районних органів;

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад;

центр надання адміністративних послуг.

Подати заяву на отримання послуги ви маєте особисто.

Щоб знятися з обліку ВПО, вам необхідна лише заява про відмову від довідки про взяття на облік ВПО.

Послуга є безкоштовною, скасування статусу ВПО триває близько трьох днів.

Рішення про скасування дії довідки ВПО ухвалюється керівником структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

Коли результати послуги будуть готові, вам повідомлять про це.

Чому важливо виключити себе з обліку ВПО

Якщо людина втратила право на отримання допомоги на проживання, то розуміє, що краще з власної ініціативи зупинити нарахування соціальних виплат, бо врешті-решт отримані безпідставно кошти доведеться колись повертати державі.

Рано чи пізно, в процесі взаємообміну інформацією, державні органи виявлять, що перестали існувати підстави для виплати допомоги. Тоді виплачені кошти вважатимуться надміру сплаченими сумами, тож вони будуть стягуватись з особи в добровільному або судовому порядку.

От в яких випадках за Законом № 1706 довідка про взяття на облік ВПО буде скасована, з одночасним внесенням відомостей про це до бази даних:

Подача особою заяви про відмову від довідки;

Скоєння особою кримінального правопорушення;

Повернення особи до покинутого місця постійного проживання;

Виїзд особи на постійне місце проживання за кордон;

Виявлення факту подання особою завідомо недостовірних відомостей.

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