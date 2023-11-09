В Україні спростять процедуру отримання субсидії у Дії – що потрібно знати

В Україні спростять правила отримання субсидії в застосунку Дія. Наразі в отримувачів допомоги є можливість долучитися до бета-тестування.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає НСН.

Удосконалена послуга з оформлення допомоги від держави даватиме змогу подати заяву втричі швидше, ніж раніше, каже Федоров.

Нині, щоб подати заяву, потрібно заповнити розширену форму на 21 пункт. Спрощена процедура скорочує час заповнення форми до 10 хвилин і містить лише 7 кроків.

Долучитися до бета-тестування можуть користувачі «Дії», які мають:

українське громадянство;

картку платника податків (РНОКПП);

підстави для отримання субсидії;

не отримували субсидію раніше.

Зареєструватися на тестування оновленої послуги можна за посиланням.

Зазначимо, що в жовтні українцям перерахували житлову субсидію на новий опалювальний період 2023−2024 років (який триватиме з 1 жовтня до 30 квітня). Оскільки протягом опалювального сезону збільшуються суми в платіжках, збільшується і розмір житлової субсидії.

Як перевірити, чи призначено субсидію

Призначення субсидії, наприклад, можна перевірити в особистому кабінеті ПФУ.

Для цього необхідно:

Авторизуватись на сайті електронних послуг (https://portal.pfu.gov.ua/) Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія. Підпису або ID. GOV.UA; У меню зліва вибрати розділ “Мої повідомлення”; У вікні на екрані перейти в “Індивідуальні повідомлення”. Там буде рішення про житлову субсидію.

При цьому порядком надання житлових субсидій передбачено, що органи ПФУ інформують громадян про одне з прийнятих рішень: про призначення, непризначення, відмову в призначенні житлової субсидії.

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