Оновлено перелік територій у зоні бойових дій або тимчасово окупованих

В Україні оновили перелік територій, розташованих у районах, проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Переселенці з цих громад мають право на виплати 2000-3000 гривень.

Про це повідомляє НСН з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

“У грудні минулого року був затверджений новий Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. На його основі, зокрема, внутрішньо переміщеним особам здійснюються виплати”, йдеться у повідомленні.

У Мінреінтеграції зазначили, що цей перелік періодично оновлюється відповідним наказом. Зміни до переліку затверджуються за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

“Таким чином, до оновленого переліку територій можливих та активних бойових дій увійшли населені пункти в Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Запорізькій областях”, додали у Мінреінтеграції.

Право на виплати мають особи, які виїхали з населених пунктів, що включені до переліку як території:

можливих бойових дій;

активних бойових дій;

тимчасово окуповані Російською Федерацією, на яких не визначена дата завершення бойових дій (дата припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації РФ.

Оновлено перелік територій у зоні бойових дій

З оновленим переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або які тимчасово окуповані можна ознайомитись за цим посиланням.

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