Російські окупанти катували українців до смерті – розслідування ООН

Російські окупанти катували українців до смерті та ґвалтували жінок віком від 19 до 83 років. Часто членів однієї родини тримали в сусідніх кімнатах, тому вони чули, як відбувається насильство.

Як передає НСН, незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні знайшла нові докази російських злочинів.

Комісія відвідала території Херсонської та Запорізької областей, які раніше були окуповані російськими військами. Вона встановила, що тортури застосовувалися переважно в місцях позбавлення волі, які перебували під контролем російської влади.

Російські солдати катували цивільних жителів, звинувачених у тому, що вони є інформаторами Збройних сил України.

У деяких випадках катування застосовувалися з такою жорстокістю, що призводили до смерті незаконно затриманих, ідеться в заяві Комісії.

Один потерпілий, який зазнав катувань електричним струмом, заявив: «Кожного разу, коли я відповідав, що чогось не знаю або не пам’ятаю, мене били електричним струмом […] Я не знаю, скільки це тривало. Мені здавалося, що вічність».

Також Комісія виявила, що в Херсонській області російські солдати вчиняли сексуальне насильство над жінками віком від 19 до 83 років. Часто членів однієї родини тримали в сусідніх кімнатах, тому вони були вимушені слухати, як відбувається насильство.

Крім того, слідчі задокументували напади з застосуванням вибухової зброї на житлові будинки, медичний заклад, залізничний вокзал, ресторан, магазини та комерційні склади. Ці напади призвели до жертв серед цивільного населення, пошкодження або знищення ключових об’єктів цивільної інфраструктури, а також до перебоїв у наданні основних послуг і продуктів.

Комісія раніше заявляла, що порушення, скоєні російськими силами в Україні, в тому числі застосування тортур, можуть становити злочини проти людяності. Росія публічно заперечує вчинення звірств і нападів на цивільне населення в Україні, але жоден російський представник не з’явився на слуханнях Ради ООН з прав людини, щоб відповісти на звинувачення.

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні є незалежним органом, уповноваженим Радою ООН з прав людини, серед іншого, розслідувати всі ймовірні порушення прав людини та порушення міжнародного гуманітарного права, а також пов’язані з ними злочини в контексті агресії рф проти України.

Комісія представить доповіді про свою діяльність Генеральній Асамблеї ООН у жовтні 2023 року та Раді ООН з прав людини — у березні 2024 року.

З моменту свого створення в березні 2022 року Комісія здійснила понад десять поїздок до України. Під час розслідувань її члени та слідчі зустрічались із представниками органів державної влади, міжнародних організацій, громадянського суспільства та інших зацікавлених сторін.

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