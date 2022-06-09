Росія хоче об’єднати окуповані території в окремий федеральний округ

У кремлі готуються об’єднати окуповані території Херсонської та Запорізької областей, а також сепаратистські так звані “ДНР” та “ЛНР” в окремий федеральний округ рф.

Про це пише видання “Медуза” з посиланням на співрозмовників з адміністрації президента рф, передає NNS.

“Округ повинен з’явитися після того, як на цих територіях відбудуться “референдуми” щодо приєднання до росії. Приєднуватися до діючих округів українські території не будуть”, повідомили співразмовники видання.

За їхньою інформацією, створенням округу опікується заступник керівника департаменту адміністрації президента рф із забезпечення справ Держради Борис Рапопорт. Він уже займався питаннями Донбасу у 2014 році – тоді він обіймав посаду заступника голови управління із соціально-економічної співпраці з країнами СНД.

За інформацією видання, в кремлі зараз обговорюють дві дати проведення псевдо “референдумів”. Перша – “у середині липня, якщо ситуація на фронті дозволить”. І друга, “реальніша” – 11 вересня, у єдиний день голосування в росії (цього ж дня відбудуться губернаторські вибори).

Декілька політтехнологів, з якими на умовах анонімності поговорило видання, розповіли, що вже отримували пропозиції попрацювати “політруками” на українських територіях. Їм пропонувалися посади заступників міст.

Співрозмовник додав, що ватажків “ДНР” та “ЛНР” Пушиліна та Пасічника теж найближчим часом можуть замінити на російських чиновників.

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