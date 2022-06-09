Окупанти планують розмінувати Маріуполь за допомогою полонених українців – СБУ

Окупанти розглядають спосіб розмінувати Маріуполь, випустивши полонених українців на мінні поля

Для цього навіть придумали новий термін – “разминирование естественным путем”. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нове перехоплення СБУ розмов окупантів, передає NNS

“Обсуждался, вроде бы, момент: в помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных с Мелитополя”, – говорить своєму колезі військовослужбовець ФСБ РФ з позивним “Каспій”.

Він запевняє, що це вже погоджено з місцевими колаборантами, які виконують роль окупаційної влади: “Тор” (співробітник ФСБ РФ) мне сообщил, что от тебя шла инициатива… наше руководство продублировало коменданту области, все все в курсе. Главное – механизм продумать”.

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