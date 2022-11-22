Продовжено строк оформлення допомоги ВПО, до 1 грудня треба встигнути подати заявку на отримання грошових виплат.

Йдеться про тих переселенців, які відправляли заявку раніше, але сталася помилка, тому допомога не була нарахована.

Про це повідомили у Кабміні, передає NNS.

«До 1 грудня 2022 року продовжено строк подання внутрішньо переміщеними особами заяв на отримання допомоги на проживання до органів соціального захисту населення чи засобами поштового зв’язку, якщо такі заяви були подані засобами порталу «Дія» до 30 квітня 2022 року та допомога не була ними отримана», ― йдеться у повідомленні.

Оформлення допомоги ВПО – як це працює

Мінцифри повідомили про наявність списку ВПО, які не отримали виплати після подачі заявок. Якщо від цих людей вже є достатньо необхідної інформації для призначення і виплати допомоги ВПО, органи соцзахисту забезпечать початок виплат без додаткових особистих звернень цих людей.

Якщо громадяни надали недостатньо інформації, або якщо вона подана некоректно, органи соцслужби проінформує ВПО про необхідність надання інформації, якої не вистачає для призначення допомоги за відповідні періоди. Для цього було необхідно, щоб особа залишила свої контакти. У разі невключення інформації про особу до переліку людина буде змушена додатково подати інформацію, збережену на носіях, що підтверджує факт подання заяви через «Дію».

Виплати на проживання ВПО отримують відповідно до Порядку надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, затвердженим Постановою КабМіну № 332 від 20 березня 2022 року. Право на отримання допомоги на проживання мають внутрішньо переміщені особи, які зареєструвалися із 24 лютого 2022 року.

В Україні почали перевірки переселенців

Органи Національної соціальної сервісної служби України вже проводять вибіркову перевірку фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи. Після факту перевірки, або якщо вона не відбулася, про це складається відповідний акт за формою, встановленою Нацсоцслужбою.

Під час проведення такої перевірки, у разі відсутності внутрішньо переміщеної особи за фактичним місцем проживання/перебування, посадова особа територіального органу Нацсоцслужби робить відповідний запис в акті і залишає ВПО повідомлення про необхідність протягом 10 календарних днів прибути до органу соціального захисту населення за місцем перебування на обліку для проходження ідентифікації.

У разі, коли внутрішньо переміщена особа протягом 10 календарних днів не прибула до органу соціального захисту населення, орган соціального захисту населення приймає рішення про припинення надання допомоги на проживання з наступного місяця.

Хто з ВПО не має права на виплати

Допомога не надається переселенцям в Україні, які були зареєстровані як внутрішньо переміщені особи до 24 лютого 2022 р.

Діє виключення щодо двох категорій ВПО:

осіб, які отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

осіб, які повторно перемістилися з тимчасово окупованої Російською Федерацією території України, території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) після 24 лютого 2022 року.

Джерело

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