Чому можуть позбавити статусу ВПО і як самостійно знятися з обліку

В Україні переселенців можуть позбавити статусу ВПО за деяких обставин.

Про це розповідає NNS з посиланням на “Апостроф”.

В який випадках можуть позбавити статусу ВПО

Статус ВПО для людини може бути скасований через низку причин, а саме:

особа подала заяву про відмову від довідки;

особа скоїла кримінальне правопорушення;

особа повернувся на постійне місце проживання;

особа виїхала за кордон на постійне місце проживання;

особа подала недостовірні факти в заяві про взяття на облік ВПО.

Як наслідок, людина без статусу ВПО вже не отримуватиме від держави допомогу на проживання.

Водночас якщо особа не потребувала регулярної державної підтримки, але отримувала її, то є імовірність, що гроші доведеться повертати добровільно або через суд.

Як самостійно знятися з обліку

Коли ж ви хочете самостійно знятися з обліку ВПО, то потрібно звернутися із відповідною заявою до:

структурних підрозділи з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій, виконавчих міських чи районних органів;

виконавчих органів сільських, селищних, міських рад;

центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів).

Заяву про зняття з обліку розглядають протягом трьох днів і потім вносять дані до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.

Джерело: Апостроф

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