Як батьки можуть перевірити готовність шкіл до офлайн-навчання

Незабаром 1 вересня і багато українських шкіл повернуться до формату офлайн-навчання.

В умовах війни найбільш поширеним питанням серед батьків стало те, як заклади освіти гарантуватимуть безпеку учнів.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів УНН, на що батькам слід звернути увагу, передає NNS.

З початку липня практично всі школи пройшли безпековий аудит, щоб визначити, чи можуть учні повернутися у заклади, повідомив Горбачов. Аудит проводила спеціальна комісія, куди входили представники органів місцевого самоврядування, служби ДСНС, а також освітяни і комунальники.

“Після цього школа робила висновок, чи готуватися до нового навчального року, щось переопрацювати, щось будувати чи шукати поруч укриття. Висновок такої комісії – це обов’язкова умова для того, щоб школа працювала офлайн”, сказав Горбачов.

Він розповів, що батьки, які цікавляться тим, як школа забезпечить безпеку дітям, можуть запитати про висновок комісії у школі. Омбудсмен також радить звернути увагу на навігацію по навчальному закладу.

“Хочу дати одну пораду для батьків – дуже важливою штукою в школі є навігація. Тобто показники. Дуже простий спосіб: зайти до школи, не дивлячись по боках, заплющити очі, покрутитись, подивитись навколо. Якщо Ви не розумієте, де Ви знаходитесь – значить навігаційні показники зроблені погано”, сказав він.

Окрім того, омбудсмен зазначив, що волонтерські штаби, які організували в освітніх закладах після 24 лютого, ненормовані. Перед початком нового навчального року вони звільнять приміщення.

Нагадаємо, міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив, що близько 36% закладів освіти в Україні готові до офлайн-навчання.

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