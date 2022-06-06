Росіяни обстрілюють територію України агітснарядами, начиненими пропагандистськими гаслами, серед яких є і фотографія радника глави Офісу президента Олексія Арестовича.

Про це NNS дізнався з повідомлення Деніса Казанського у Telegram.

Так, Казанський пише:

Пам’ятаю, як у 2014 була проблема – усі думали, що робити з російською пропагандою, яка досить вправно маніпулювала, перекручувала та спотворювала факти. Тоді всі визнавали, що медійна машина Кремля працює професійно та спритно, і управу на неї знайти досить складно.

Але за вісім років прогресуючого недоумства у російських вармонгерів у Росії виродилося буквально все, включаючи і медійний напрямок. Тепер російська пропаганда має такий вигляд. Агітаційні снаряди з листівками, як у 1918 році, а як потужна ідеологічна зброя – портрети Арестовича в жіночій сукні… Уявляю, як якийсь солдат знаходить цю листівку, з жахом дивиться на фото Арестовича, кричить “Братці, та що ж це робиться!” і біжить здаватися.

Причому це ж державне ЗМІ все це пише. Тобто, цілком серйозно якийсь начальник висунув ідею, все це погодив, викликав знімальну групу… С*ка, який крінж!

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