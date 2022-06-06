Родичі окупантів роблять бізнес на мародерстві в Україні і крадуть один в одного

Родичі російських загарбників в Україні роблять бізнес на мародерстві в українців. Рашисти створили «логістичні центри» з доставки награбованого на війні і продають його своїм співвітчизникам

Але бізнес іде не дуже, бо рашисти крадуть один в одного, свідчить розмова окупанта із дружиною, яку перехопила Служба безпеки України.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті UA.NEWS.

«Вчера Вовина жена микроволновку забрала…, вентилятор, кофемолку там, мультиварку,… вот такое вот…», – звітує чоловіку-окупанту дружина, яка займається розподілом награбованого в рф. Але Вова, як виявляється, окрім переліченого, намародерив в Україні ще 4 телевізори: «три телевизора в коробке и один без коробки». Той, що без коробки, їй віддали, а от інших трьох немає. Жінка підозрює, що їх забрав «тот хрен, который… он два раза забирал». Тож вона просить чоловіка «розібратися». — Служба безпеки України

Малий та середній бізнес в Україні під час війни зазнає великих збитків – які сфери постраждають найбільше