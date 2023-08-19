Уряд удосконалив облік укриттів і бомбосховищ – що відомо

Уряд на виконання рішення РНБО вдосконалив облік укриттів, бомбосховищ і всіх захисних споруд цивільного захисту.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє НСН з посиланням на його Telegram-канал.

Відтепер захисні споруди цивільного захисту мають статус стратегічних для забезпечення захисту населення.

“Всі збудовані сховища, протирадіаційні укриття та споруди подвійного призначення будуть обов’язково братися на облік”, повідомив прем’єр.

За його словами, на час воєнного стану зведення захисних споруд прискорять.

Крім того, Шмигаль пояснив, що під час приватизації чи відчуження змінювати функціональне призначення об’єктів фонду захисних споруд забороняється.

“Забезпечується безперешкодний цілодобовий доступ людей до захисних споруд. Перевірки стану, в якому перебувають ці об’єкти, будуть проводитися систематично. Місцева влада зобов’язана розробити плани розміщення для укриття населення в захисних спорудах”, сказав прем’єр.

За словами Шмигаля, мета України – це максимальна безпека людей і захист від усіх можливих загроз, які створюють російські терористи.

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