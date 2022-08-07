У МВС назвали область, в якій не було “прильотів” з початку війни

З початку повномасштабної війни в Україні залишилася лише одна область, по якій окупанти не завдавали ракетних ударів.

Нею є Чернівецька область. Водночас є регіони, в яких зафіксували тисячі ракетних ударів.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі телемарафону, передає NNS з посиланням на УНІАН.

За його словами, Луганську область обстріляли чотири тисячі разів.

“Якщо говорити про ті області, які страждають від російських снарядів найбільше, то це Донецька, яку обстріляли понад 3 тисячі разів, Луганська – 4 тисячі разів, Миколаївська – 700 разів. Залишається одна єдина область, в яку, слава Богу, поки не прилітало, це Чернівецька область”, заявив Єнін.

За даними Єніна, 6 серпня росіяни провели 46 обстрілів, внаслідок яких загинули 16 людей та десятки поранених.

Довідково: Чернівецька область межує з Румунією, країною НАТО.

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