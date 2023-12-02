Низка поїздів затримується через снігопад на заході України 2 грудня – список

2-го грудня низка поїздів затримується через рясні снігопади на заході України.

Про це НСН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

На Львівщині через снігопад знеструмлено понад 300 населених пунктів, але поїзди Укрзалізниці продовжують рух. Скасованих рейсів немає.

Через рясні снігопади на заході України та налипання мокрого снігу кілька поїздів прямують із затримкою на понад 30 хвилин:

№17/18 Харків — Ужгород (+1:47)

№265/266 Ужгород — Ковель (+1:40)

№35/36 Одеса — Перемишль (+1:17)

№53/54 Київ — Перемишль (+1:17)

№7/8 Київ — Чернівці (+0:53)

№715/716 Перемишль — Київ (+0:53)

№95/96 Київ — Рахів (+0:47)

№5/6 Запоріжжя — Ясіня (+0:36)

№29/30 Київ — Ужгород (+0:35)

Слідкувати за ними можна на порталі uz-vezemo.uz.gov.ua.

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