Компанія Нафтогаз відрапортувала про формування червневих рахунків за газ. Також постачальник газу розповів, хто може отримати знижку при оплаті за газ.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті today.ua.

Уперше в історії газового ринку України одна компанія виявилася постачальником газу для понад 12 млн абонентів. Таким чином, незважаючи на формування ринку газу в Україні, все зрештою повернулося до витоків: в Україні утворився монополіст, який об’єднав левову частку газового ринку. Це – компанія Нафтогаз.

У непростому нинішньому році на ринку газу склалися умови, за яких обласні компанії, які раніше постачали газ своїм абонентам, не змогли конкурувати з Нафтогазом. Тому всі їхні клієнти перейшли до Нафтогазу як до постачальника останньої надії, а незабаром стали повноцінними клієнтами монопольної компанії.

Нафтогаз, незважаючи на свою міць, також уперше зіткнувся з таким викликом: йому довелося нараховувати платіжки одразу 12 млн 340 тисячам клієнтів. Причому половину платіжок довелося нараховувати заднім числом – за травень. Тому платіжки за травень з’явились із запізненням. Натомість червневі вже нарахували вчасно, про що Нафтогаз повідомив у своєму Facebook.

При цьому в компанії нагадали способи отримання платіжки за газ:

в особистому кабінеті на my.gas.ua;

у чатботі GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply Facebook Messenger;

на електронну пошту (e-mail);

роздрукувати у терміналах самообслуговування EasyPay;

по Укрпошті після 20 числа поточного місяця (лише в тих регіонах, де відсутні активні бойові дії).

Нафтогаз також нагадав, що існує кілька способів оплати за газ. Клієнти можуть скористатися будь-яким із них.

За газ можна заплатити онлайн такими способами:

в особистому кабінеті на my.gas.ua;

у чатботі GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply Facebook Messenger;

через сайти та мобільні додатки банків;

за допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).

Можна вдатися і до способу сплати офлайн. Їх також є кілька:

через платіжні термінали самообслуговування;

у будь-якому відділенні банку;

через відділення Укрпошти або Нової пошти.

У Нафтгазі також розповіли, як формуються платіжки за газ. Їх формують на основі даних місячного споживання, які клієнт передає своєму оператору ГРМ – облгазу. (Тут йдеться не про той облгаззбут, який займався постачанням газу і який збанкрутував, а про той облгаз, що здійснює розподіл газу та обслуговування газових мереж.)

При цьому клієнти Нафтогазу можуть отримати знижку на оплату газу.

Знижку можна отримати, якщо дотриматись ряду умов:

не мати заборгованості з оплати газу;

вчасно передати показання газового лічильника;

оплатити газ, використаний у попередньому місяці (згідно з нарахуваннями у платіжці) в особистому кабінеті на my.gas.ua або в чаті GASUA до 15 числа наступного місяця.

За дотримання цих умов абонент отримує від компанії 1%-у знижку на оплату газу. Цією знижкою можна скористатися наступного місяця (на її розмір буде зменшено плату за газ наступного місяця).