9 серпня на військовому аеродромі «Саки», що розташований у Новофедорівці, в тимчасово окупованому Криму, пролунали вибухи.

Міноборони держави-окупантки заявило про те, що там сталась «детонація боєприпасів». У Мережі уже публікують наслідки потужних вибухів.

NNS показує добірку відео з місця подій.

Унаслідок вибухів в районі аеродрому там спочатку піднявся густий і чорний дим, а потім з’явилися відео літаків, зокрема винищувача, який згорів майже вщент.

У будинках за кілометр від ворожого аеродрому вилетіли фактично всі вікна від вибухової хвилі, у декого навіть вхідні двері. Постраждали житлові будинки, споруда місцевої окупаційної адміністрації.

Також хтось із місцевих на відео показав, як великий уламок від снаряду пробив машину, яка стояла на парковці біля аеродрому, наскрізь. Деякі з автомобілів там вигоріли повністю.

Крім того, після вибухів на аеродромі пожежа перекинулась на прилеглі території з сухими травою і деревами, через що на місці працювали пожежники.

Потужні вибухи в Криму: що відомо (фото, відео)