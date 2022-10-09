Нові штрафи для водіїв – за що будуть карати українців

В Україні введуть нові штрафи для водіїв. За що штрафуватимуть від 850 грн до 3400 грн.

Для водіїв, які їздять з прихованими, чужими, брудними чи невстановленого зразка номерами, підвищать штрафи.

Про це йдеться в законопроєкті, який ухвалила Верховна Рада України, передає NNS посиланням на Вечірній Київ.

Після підпису президента на водіїв чекатимуть нові штрафи за номер, який не належить цьому авто; відсутність номерного знаку; номер, який не відповідає встановленим зразкам та вимогам; номер, закріплений не у встановленому місці; перевернутий, неосвітлений або закритий іншими предметами номер; з нанесенням стороннього покриття або застосуванням сторонніх матеріалів; забруднений номер, якщо така забрудненість не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів; інші дії, спрямовані на умисне ховання номера.

При першому порушенні штраф складе п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, сьогодні це 850 гривень.

Також штрафуватимуть за керування або експлуатацію водієм транспортного засобу із незаконно встановленими номерними знаками Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації або Національної поліції України. Штраф складе сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 1700 гривень.

За повторне порушення правил на водіїв тепер чекатиме штраф до 3400 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

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