В Україні триває нова програма, за якою громадяни зможуть отримати до 20000 гривень допомоги.

Український ветеранський фонд запустив програму з мікрофінансування бізнесу ветеранів та членів їхніх родин, передає NNS з посиланням на сайт фонду.

Програма триватиме до кінця війни. Усього на неї виділено 10 мільйонів гривень, які зможуть отримати 500 заявників. Максимальна сума відшкодування – 20000 гривень на одну заявку.

Хто може отримати грошову допомогу

Програма мікрофінансування розрахована на членів сімей ветеранів війни, які беруть участь у відсічі збройної агресії, у тому числі у складі добровольчих формувань територіальних громад, в період дії воєнного стану.

Подавати заявки можуть дружина, чоловік, батько, матір, дитина (у тому числі усиновлена) учасника чи учасниці бойових дій, а також загиблих захисників.

Гроші можуть отримати ветерани війни та члени їхніх сімей, діяльність яких як самозайнятих осіб тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дій.

Фінансування отримуватимуть внутрішньо переміщені особи з таких областей: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області та місто Київ.

Як отримати 20000 гривень

Фонд відшкодовує витрати за таких умов:

заявник є ветераном війни або членом сім’ї ветерана війни;

ветеран війни та/або члени його сім’ї є самозайнятими особами – фізичними особами-підприємцями (далі – ФОП) першої, другої та третьої групи платників єдиного податку або здійснюють незалежну професійну діяльність;

заявник є ВПО;

витрати, які заявник просить відшкодувати, повʼязані із закупівлею предметів та товарів для ведення підприємницької або незалежної професійної діяльності;

придбані предмети та товари безпосередньо пов’язані із видом економічної (підприємницької) або незалежної професійної діяльності, яку здійснює заявник. Фонд не відшкодовує оплату оренди чи послуг;

витрати на придбання предметів та товарів понесені заявником після 24 лютого 2022 року.

Для отримання коштів треба зібрати пакет копій документів та заповнити заявку на сайті за посиланням: https://20000.mva.gov.ua/

Які потрібні документи:

паспорт заявника з пропискою;

довідка ВПО (скріншот із Дії не підходить);

виписку чи витяг з ЄДР про ФОП, чи самозайняту особу;

документ, що підтверджує статус ветерана: посвідчення УБД, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, посвідчення учасника війни;

документ, що підтверджує спільне проживання з ветераном до війни: свідоцтво про одруження чи свідоцтво про народження дитини;

документи, що підтверджують покупку після 24 лютого 2022 року для роботи бізнесу відповідно до КВЕДів (чек або видаткова накладна).

Український ветеранський фонд — платформа розвитку ветеранських можливостей. Це установа у сфері управління Міністерства у справах ветеранів України, яка працює для ветеранів та їхніх родин.

Як отримати грошову допомогу від 2000 гривень – державні та міжнародні виплати українцям під час війни