В Україні триває нова програма, за якою громадяни зможуть отримати до 20000 гривень допомоги.
Український ветеранський фонд запустив програму з мікрофінансування бізнесу ветеранів та членів їхніх родин, передає NNS з посиланням на сайт фонду.
Програма триватиме до кінця війни. Усього на неї виділено 10 мільйонів гривень, які зможуть отримати 500 заявників. Максимальна сума відшкодування – 20000 гривень на одну заявку.
Хто може отримати грошову допомогу
Програма мікрофінансування розрахована на членів сімей ветеранів війни, які беруть участь у відсічі збройної агресії, у тому числі у складі добровольчих формувань територіальних громад, в період дії воєнного стану.
Подавати заявки можуть дружина, чоловік, батько, матір, дитина (у тому числі усиновлена) учасника чи учасниці бойових дій, а також загиблих захисників.
Гроші можуть отримати ветерани війни та члени їхніх сімей, діяльність яких як самозайнятих осіб тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дій.
Фінансування отримуватимуть внутрішньо переміщені особи з таких областей: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області та місто Київ.
Як отримати 20000 гривень
Фонд відшкодовує витрати за таких умов:
- заявник є ветераном війни або членом сім’ї ветерана війни;
- ветеран війни та/або члени його сім’ї є самозайнятими особами – фізичними особами-підприємцями (далі – ФОП) першої, другої та третьої групи платників єдиного податку або здійснюють незалежну професійну діяльність;
- заявник є ВПО;
- витрати, які заявник просить відшкодувати, повʼязані із закупівлею предметів та товарів для ведення підприємницької або незалежної професійної діяльності;
- придбані предмети та товари безпосередньо пов’язані із видом економічної (підприємницької) або незалежної професійної діяльності, яку здійснює заявник. Фонд не відшкодовує оплату оренди чи послуг;
- витрати на придбання предметів та товарів понесені заявником після 24 лютого 2022 року.
Для отримання коштів треба зібрати пакет копій документів та заповнити заявку на сайті за посиланням: https://20000.mva.gov.ua/
Які потрібні документи:
- паспорт заявника з пропискою;
- довідка ВПО (скріншот із Дії не підходить);
- виписку чи витяг з ЄДР про ФОП, чи самозайняту особу;
- документ, що підтверджує статус ветерана: посвідчення УБД, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, посвідчення учасника війни;
- документ, що підтверджує спільне проживання з ветераном до війни: свідоцтво про одруження чи свідоцтво про народження дитини;
- документи, що підтверджують покупку після 24 лютого 2022 року для роботи бізнесу відповідно до КВЕДів (чек або видаткова накладна).
Український ветеранський фонд — платформа розвитку ветеранських можливостей. Це установа у сфері управління Міністерства у справах ветеранів України, яка працює для ветеранів та їхніх родин.
Як отримати грошову допомогу від 2000 гривень – державні та міжнародні виплати українцям під час війни