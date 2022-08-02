З початку війни в нашій країні допомога від міжнародних організацій, яку надають українцям, набула безпрецедентних масштабів.

Українцям допомагає не лише Європа, яка прийняла переважну більшість біженців з України, а й увесь світ. До вже існуючих програм допомоги постійно додаються нові.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Today.ua.

Багато українців, які найбільше постраждали від війни, вже встигли одержати допомогу не тільки від своєї держави, а й від багатьох міжнародних організацій: представництва дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ), Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Світової продовольчої програми ООН, Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні, Міжнародної організації з питань міграції та інших.

Крім того, останнім часом виникли нові види допомоги від міжнародних партнерів. Про них варто розповісти докладніше.

Французька агенція з технічного співробітництва та розвитку (Acted)

Ця організація пропонує грошову допомогу українцям у розмірі 2220 гривень на одну особу на місяць. Допомога розрахована на 3 місяці, проте її виплачують одразу одним платежем. Тобто люди, яким вона буде надана, отримають по 6660 гривень одразу. Заявки на отримання допомоги від Acted приймаються за телефонами: (095) 365-62-19, (093) 609-92-77, (099) 636-89-96, (099) 144-36-13.

На цю допомогу можуть розраховувати такі категорії громадян:

сім’ї без працездатних чоловіків, в яких єдиний годувальник – жінка;

самотні матері або батьки;

самотні пенсіонери;

багатодітні сім’ї;

сім’ї, які виховують дітей із інвалідністю;

ВПО.

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Ці організації також надають допомогу українцям. У них місячна виплата теж дорівнює 2220 гривням. Однак для різних областей тривалість виплат є різною. Комусь дають лише одномісячну виплату, тобто 2220 гривень і не копійкою більше. А комусь призначають тримісячну – 6660 гривень.

Право на ці виплати мають такі люди:

сім’ї, які втратили годувальника;

громадяни, в яких зруйновано або сильно пошкоджено житло;

інваліди або люди, в яких різко погіршився стан здоров’я;

неповні сім’ї з неповнолітніми дітьми;

малозабезпечені сім’ї із неповнолітніми дітьми;

вагітні жінки.

Таку виплату можуть отримати максимум 5 осіб із однієї сім’ї. Тобто сумарно сім’я може отримати не більше 11100 гривень на місяць. Заявки на допомогу приймають за телефоном: 0-800-33-40-56. Цей номер безкоштовний.

Людям, які подали заявки, слід знати, що якщо їхні кандидатури будуть схвалені для надання такої допомоги від міжнародних організацій, то у них уточнюватимуть їхні особисті дані, а також номер банківської картки, на яку будуть виплачені гроші.

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