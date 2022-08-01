Під час війни українцям похилого віку допомагають багато міжнародних організацій. Що потрібно знати про допомогу від ООН та як її оформити.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Пенсійний кур’єр”.

Отже, допомога пенсіонерам від ООН розрахована на три місяці. Щомісяця її отримувачам приходитиме на рахунок 2200 гривень. Тобто за три місяці надійде сумарно 6600 гривень.

Для того, щоби стати кандидатом на отримання цих грошей, зовсім не треба марудитись у довжелезниї чергах біля банків. Пенсіонерам радять зберегти свої нерви та час і подати заявку онлайн через сервіс єДопомога.

Як подати заявку на отримання допомоги від ООН

Отже, треба зробити наступні кілька кроків:

перейти до розділу “Виплати від міжнародних організацій” за адресою https://aid.edopomoga.gov.ua/;

натиснути кнопку “Заповнити заявку на допомогу”;

вибрати соціальний статус “Пенсіонер”;

заповнити особисті дані, вказавши прізвище, ім’я, по батькові, РНОКПП (ІПН) – ідентифікаційний код, дату народження та номер телефону;

вказати номер IBAN (номер банківського рахунку) або вибрати пункт “Відсутня картка”, щоб отримувати виплату через Укрпошту.

Оце й усе. Залишається тільки чекати, щоб вашу заявку схвалили і почали виплачувати гроші.

Чи гарантує заповнення заявки отримання грошей

Ні, не гарантує. Гроші отримають лише 65 тисяч пенсіонерів – хто саме, визначатимуть у Міністерстві соціальної політики. Перевага надаватиметься найвразливішим категоріям – наприклад, з найменшою пенсією. Проте в разі неотримання коштів від ООН, зареєстровані на єДопомозі зможуть претендувати на грошову допомогу, яка надходитиме від інших міжнародних організацій у майбутньому.

Отже, все одно є сенс залишити заявку на єДопомозі. Це значно підвищить ваші шанси отримати допомогу від інших міжнародних донорів.

Як це працює?

Якщо вам потрібна грошова допомога, ви реєструєтесь онлайн на платформі єДопомога, заповнивши дані про себе та обравши свій соціальний статус:

внутрішньо переміщена особа;

особа з інвалідністю;

пенсіонер;

одинока мати або батько;

багатодітна сім’я;

отримувач допомоги малозабезпеченим сім’ям;

жоден з вказаних вище.

Як тільки певна міжнародна організація виділить кошти на допомогу для виплат одній з цих категорій, вашу заявку розглянуть автоматично і в разі ухвалення рішення про надання виплат, ви отримаєте їх на вказаний вами рахунок чи на відділення Укрпошти.

Заявку на надання допомоги від міжнародних організацій може подати будь-який українець. Це не гарантує 100% отримання допомоги, проте це означатиме, що ви є претендентом на отримання допомоги.

Як українцям дізнатися IBAN, щоб отримати грошову допомогу