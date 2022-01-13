Названо типову помилку при сплаті штрафів за порушення правил дорожнього руху

Майже кожен водій стикається з необхідністю сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху (ПДР). Та нерідко буває ситуація, коли сплата такого штрафу вчиняється з помилкою.

NNS розповідає, якої помилки найчастіше припускаються водії та як її можна уникнути.

Як пише “Адвокат Права”, найчастіше помилкою є те, що водій не зазначає номер постанови про накладення штрафу або номер виконавчого провадження у призначенні платежу.

Чому це важливо?

У таких випадках кошти хоча й потрапляють до державного бюджету, однак, не використовуються для погашення саме конкретного штрафу і залишаються «замороженими». Як наслідок – такий штраф розцінюється державними органами як несплачений.

Платити доведеться більше. Ще одним наслідком такої помилки стане подвоєння розміру штрафу та надсилання постанови про накладення штрафу для примусового виконання у відповідний відділ державної виконавчої служби. У межах виконавчого провадження до подвійного розміру штрафу додаються суми виконавчого збору та інших витрат виконавчого провадження. Крім того, може бути накладений арешт на банківські рахунки та майно, а також застосовані інші заходи примусового виконання постанови.

Для виправлення ситуації доведеться звертатися до органів МВС, Казначейства, Державної виконавчої служби.

Як цього уникнути?

Існує щонайменше три способи оплати штрафів за порушення ПДР, які убезпечать від подібних ситуацій:

через касу банку або самостійно через систему інтернет-банкінгу / мобільний додаток банку, з обов’язковим зазначенням номеру постанови про накладення штрафу. Обираючи цей варіант, слід бути уважними та перевіряти правильність реквізитів, даних платника та призначення платежу, навіть якщо квитанцію формує касир банку.

через електронний кабінет водія. Для входу в кабінет потрібно авторизуватися через електронний підпис, або BankID, або MobileID.

через Opendatabot, за допомогою якого можна не тільки сплатити штраф, а й безкоштовно підписатися та отримувати щотижня сповіщення про нові штрафи за порушення ПДР. Для цього потрібно ввести податковий номер та номер авто. Це найбільш простий спосіб, оскільки не потрібно авторизуватися або перевіряти призначення платежу. Крім того, штраф у боті сплачується з одночасним повідомленням МВС про факт оплати, що прискорює його погашення.

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