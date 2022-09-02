Наскільки холодною буде зима та як війна впливає на екологію в Україні – пояснила кліматолог

Чи буде ця зима дуже холодною і сніжною та як війна, яку розв’язала росія в Україні, впливає на екологію та клімат.

Про це розповіла керівниця відділу клімату ГО “Екодія” Євгенія Засядько в інтерв’ю УНІАН, передає NNS.

Євгенія Засядько зазначила, що останніми роками в Європі спостерігаються доволі м’які зими.

Через збільшення викидів в атмосферу ситуація з кліматом погіршилась.

“Від 2015 року науковці всього світу говорять, що кожен рік стає спекотнішим за попередній. Тобто, щороку у визначені дні фіксуються нові температурні рекорди”, повідомила вона.

Як приклад вона нагадала, що у Франції пересохла одна з найбільших річок. А увесь південь Європи страждає від сильної посухи та пожеж. За її словами, цей процес відбувається і в Україні. Коливання температури означають, що холодний період в зимові місяці буде скорочуватись.

“На жаль, це означає, що зміни клімату ніколи не відбувались так швидко. Тобто, через дії людства, температура піднімається так швидко, як досі ніколи не було в історії планети”, пояснила фахівчиня.

Водночас зараз достеменно невідомо, якою саме буде погода взимку.

“Тобто наразі, на жаль, ніхто не може точно сказати, якою буде зима: дуже морозною, чи м’якою та безсніжною”, підкреслила кліматологиня.

На питання щодо екологічних проблем, які загрожують Україні через російську агресію, Засядько відповіла:

“Україна перебуває в абсолютно нових умовах. росія руйнує нашу промисловість на сході та на півдні країни. Це призводить до суттєвого забруднення навколишнього середовища”.

Вона зазначила, що також рф руйнує нашу енергетичну систему.

“Наприклад, зупинка ЗАЕС може призвести до того, що Україні доведеться шукати, чим замінити цю енергію. Можливо, доведеться більше використовувати газ чи вугілля, тож викиди будуть зростати”, каже кліматолог.

Крім того, глобально можна говорити про радіаційну небезпеку. Якщо щось відбудеться на Запорізькій або Південноукраїнській атомних станціях — це величезний виклик для всього світу.

“Фахівці кажуть, якщо щось відбудеться на ЗАЕС, це означатиме другий Чорнобиль. Єдина різниця полягає в тому, що ЗАЕС ближча до Чорного моря, яке також може бути забруднене. Катастрофу на атомній станції, якщо щось станеться, відчує весь світ. Хмара після вибуху може піти й у бік країн Європейського союзу, й у бік РФ або Туреччини, чи Молдови. Радіаційне забруднення буде дуже високим… Саме тому за ситуацією на ЗАЕС слідкують всі країни Європи, намагаючись вплинути на рф. Та з таким сусідом важко щось прогнозувати…”, каже Євгенія Засядько.

Чи може вплив війни на навколишнє середовище в Україні спровокувати виникнення кислотних дощів?