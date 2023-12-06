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Чому не потрібно знову наповнювати Каховське водосховище – науковець
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SocКаховське водосховище

Чому не потрібно знову наповнювати Каховське водосховище – науковець

Журналіст
Чому не потрібно знову наповнювати Каховське водосховище – науковець6
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Відомий запорізький науковець пояснив, чому не потрібно знову наповнювати Каховське водосховище.

Сучасні технології, наукові розробки та можливості будівництва дозволяють по-новому поглянути на можливість відбудови Каховського гідровузла. Щоб забезпечити зрошення, судноплавство та виробництво енергетики сьогодні немає необхідності безповоротно затоплювати величезні площі.

Про це НСН пише з посиланням на Перший Запорізький.

«Я сподіваюсь, що все ж таки нашим керівникам вистачить розуму, щоб знову не затоплювати Каховське водосховище, як це зробили 75 років тому. До затоплення це була унікальна територія з такою екосистемою… біогеоценозом у цих річках, долинах, озерах, протоках… Я вже не кажу про фітоценоз, які там трави були, зазначив доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та прикладної екології і зоології Запорізького національного університету Олександр Рильський.

Олександр Рильський

Науковець пояснив, що «краще побудувати з допомогою новітніх технологій по поводженню з водними об’єктами вздовж основного русла Дніпра від Балабиного до Енергодара на певній відстані від берега греблі потрібної висоти».

«Це допоможе відновити малі річки, протоки, убезпечить від руйнування берегу в районі Біленького, де вже вулиці йдуть під воду. Звісно, потрібно розрахувати об’єм води, необхідний для забезпечення судноплавства. Зрошення на 70% потрібно перевести на крапельну систему. За цей час, використовуючи існуючу систему поливу, ми засолили землі. Вони вже на межі використання», каже Рильський.

Чому не потрібно знову наповнювати Каховське водосховище – науковець63

За словами доктора біологічних наук, наукова спільнота боялася, що після осушення Каховського водосховища виникнуть проблеми з пиловими бурями. Наразі поки такі проблеми не фіксують.

«Це були б не просто пилові бурі. Це той верхній шар, в якому вся таблиця Менделєєва. Ще з радянських часів було дуже велике забруднення важкими металами, радіонуклідами часів Чорнобильської катастрофи, до того ж – великою кількістю пестицидів та гербіцидів, розповів Олександр Рильський.

Чому не потрібно знову наповнювати Каховське водосховище – науковець

На жаль, зараз не відбувається моніторинг, нарікає вчений.

«Державі навіть під час війни потрібно створити сучасну моніторингову лабораторію, яка б мала новітні методи аналізу ґрунту. Щоб, де це можливо безпечно зробити, подивитися, вивчити концентрації елементів на дні водосховища. Крім того, потрібно вивчати транспортування важких металів та інших речовин у рослини, які там виросли на півтора метри. Це все потрібно моніторити і досліджувати. Але цієї роботи поки що немає», каже він.

Раніше ми писали, що на дні колишнього Каховського водосховища виявили нові знахідки – артефакти козацької доби (відео).

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