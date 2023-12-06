Чому не потрібно знову наповнювати Каховське водосховище – науковець

Відомий запорізький науковець пояснив, чому не потрібно знову наповнювати Каховське водосховище.

Сучасні технології, наукові розробки та можливості будівництва дозволяють по-новому поглянути на можливість відбудови Каховського гідровузла. Щоб забезпечити зрошення, судноплавство та виробництво енергетики сьогодні немає необхідності безповоротно затоплювати величезні площі.

Про це НСН пише з посиланням на Перший Запорізький.

«Я сподіваюсь, що все ж таки нашим керівникам вистачить розуму, щоб знову не затоплювати Каховське водосховище, як це зробили 75 років тому. До затоплення це була унікальна територія з такою екосистемою… біогеоценозом у цих річках, долинах, озерах, протоках… Я вже не кажу про фітоценоз, які там трави були, зазначив доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та прикладної екології і зоології Запорізького національного університету Олександр Рильський.

Науковець пояснив, що «краще побудувати з допомогою новітніх технологій по поводженню з водними об’єктами вздовж основного русла Дніпра від Балабиного до Енергодара на певній відстані від берега греблі потрібної висоти».

«Це допоможе відновити малі річки, протоки, убезпечить від руйнування берегу в районі Біленького, де вже вулиці йдуть під воду. Звісно, потрібно розрахувати об’єм води, необхідний для забезпечення судноплавства. Зрошення на 70% потрібно перевести на крапельну систему. За цей час, використовуючи існуючу систему поливу, ми засолили землі. Вони вже на межі використання», каже Рильський.

За словами доктора біологічних наук, наукова спільнота боялася, що після осушення Каховського водосховища виникнуть проблеми з пиловими бурями. Наразі поки такі проблеми не фіксують.

«Це були б не просто пилові бурі. Це той верхній шар, в якому вся таблиця Менделєєва. Ще з радянських часів було дуже велике забруднення важкими металами, радіонуклідами часів Чорнобильської катастрофи, до того ж – великою кількістю пестицидів та гербіцидів, розповів Олександр Рильський.

На жаль, зараз не відбувається моніторинг, нарікає вчений.

«Державі навіть під час війни потрібно створити сучасну моніторингову лабораторію, яка б мала новітні методи аналізу ґрунту. Щоб, де це можливо безпечно зробити, подивитися, вивчити концентрації елементів на дні водосховища. Крім того, потрібно вивчати транспортування важких металів та інших речовин у рослини, які там виросли на півтора метри. Це все потрібно моніторити і досліджувати. Але цієї роботи поки що немає», каже він.

Раніше ми писали, що на дні колишнього Каховського водосховища виявили нові знахідки – артефакти козацької доби (відео).

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