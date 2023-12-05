Яким було б життя на Землі з двома місяцями – гіпотеза вченого

Уявіть собі, що ви потрапили у альтернативний Всесвіт, де нічне небо Землі освітлює одразу два місяці. Якою б була ця реальність та яким би було життя, якби навколо нашої планети оберталися два супутники замість одного? Передає НСН.

Яким було б життя на Землі з двома місяцями

Цим питаннями зацікавився астрофізик, письменник та викладач в Університеті штату Мен Ніл Ф. Комінс. 2010 року вчений випустив книгу “Що, якби Земля мала два місяці?: І дев’ять інших припущень про Сонячну систему, що спонукають до роздумів”.

Як пише Discover Magazine, Комінс надає читачам 10 різних сценаріїв того, як життя на Землі значно відрізнятиметься за інших умов. В одному з них він описав планету, схожу на Землю під назвою “Діман”, яка має два супутники:

“Куа” — має ті ж характеристики, що й наш Місяць і той самий розмір; “Ллуна” — стає другим супутником через захоплення орбіти, вчетверо більший і яскравіший.

Ось шість кардинальних відмінностей, які має світ з двома місяцями:

Гігантські припливи

Наші океанські припливи є результатом поєднання сили тяжіння Місяця, який притягує до себе океани, і сили, спрямованої від Місяця, викликаної обертанням Землі навколо барицентру, точки, навколо якої обертаються два небесних тіла.

Цей центр мас для обох орбітальних тіл розташований на відстані понад тисячу миль під поверхнею Землі. Технічно це те, навколо чого обертається Місяць, а не сама планета Земля. Якщо до рівняння додати другий місяць, ефект буде драматичним.

“Припливи на Землі були б у вісім разів вищими, ніж припливи, створені сьогодні нашим Місяцем”, — каже Комінс.

Звичайно, це б не дало змогу жити та будувати на морському узбережжі або біля гирл річок.

Більше місячного світла

Місяці-близнюки створять нічну поверхню в п’ять разів яскравішу, ніж ми маємо зараз під час повні. Як стверджує вчений, цього було б достатньо, щоб читати книгу без додаткового освітлення.

Звичайно, яскравіше середовище змінило б поведінку тварин і людей. Щоб сховатися від хижаків, деякі б тварини мали б більш вишуканий камуфляж. А нічні хижаки мали б більш чуттєві рецептори для полювання.

Вдвічі більше затемнень

Другий місяць також змінить природу затемнень. Як пояснює астрофізик, темна область, або умбра, яку створює другий місяць під час затемнення, була б удвічі більшою, ніж у нашого поточного місяця. Це означає, що при кожному проходженні другого місяця між Землею та Сонцем, він би повністю блокував сонячне світло.

Більші сонячні затемнення, викликані другим місяцем, тривали б трохи менше часу, ніж сьогоднішні затемнення, які тривають не більше 7,5 хвилин. Це пов’язано з третім законом Кеплера про рух орбіт, який свідчить, що місяця, що обертаються ближче до планети, обертаються швидше, ніж ті, що знаходяться далі.

Місячні цикли та календарі зміняться

Місяцю потрібно приблизно 29,5 днів, щоб завершити місячний цикл. Якби другий місяць існував на половині відстані від Землі, він пройшов би той самий цикл фаз, але для цього знадобилося б лише близько 10 днів.

Як стверджує Комінс, це буде настільки швидкий цикл, що жителі Землі зможуть побачити другий місяць у різних фазах протягом одного вечора чи дня.

Через те, що місяць як одиниця виміру часу пов’язаний з фазами місяця, цивілізації, що розвинулися у світі з двома місяцями, могли б мати складніші календарі. Вони, швидше за все, використовували б терміни, такі як “пармо” (частковий місяць), щоб відстежувати короткі часові інтервали. Також знову актуальним став би термін “фортнайт”, що означає двотижневий період.

Небо було б красивішим

На думку вченого, другий місяць мав би ті ж характеристики, що й супутник Юпітера під назвою Іо. Іншими словами другий місяць був би вкритий активними вулканами.

Таким чином фонтани магми виривались би з вулканів другого місяця, утворюючи космічне сміття, яке потрапляючи в атмосферу, створювало метеоритні дощі, такі захопливі та дивовижні, які людству не доводилося бачити.

Місяці врешті-решт зіткнуться

Наш Місяць дуже повільно віддаляється від Землі на вимірну відстань через складність гравітаційного поштовху та притягування між двома тілами.

Якби існував другий місяць, на нього також впливали б ці сили. Місяць, який знаходиться ближче до Землі швидше за все віддалятиметься від нас швидше, ніж місяць, який знаходиться далі, що зрештою призведе до катастрофічного зіткнення.

Хоча атмосфера Землі, ймовірно, утримає менші уламки від зіткнення з поверхнею, цілком імовірно, що більші метеори впадуть на поверхню Землі, спричинивши потенційне масове вимирання. Проте, уламки, що залишилися, ймовірно, утворять кільце навколо Землі — і з часом новий єдиний місяць знову прикрасить нічне небо.

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