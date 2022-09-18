Накопичувальні пенсії в Україні – в уряді зробили важливу заяву

Очільник уряду Денис Шмигаль дав завдання Міністерству соціальної політики прискорити внесення законопроєкту про накопичувальні пенсії до Верховної Ради.

Про це Шмигаль написав у Телеграм, передає NNS.

Отже, як повідомляє прем’єр-міністр, урядом уже напрацьовано законопроект щодо накопичувальної пенсії, який має от-от потрапити на розгляд до Верховної Ради.

Відповідно до цього законопроєкту, накопичувальна пенсія почне діяти з 1 січня того року, який слідуватиме за роком, в якому скінчиться війна. Таким чином, якщо війна, наприклад, закінчиться ще цьогоріч, то вже з 1 січня 2023 року має вступити в дію накопичувальна пенсія.

“За цей час усі дотичні до питання державні інституції мають напрацювати нормативну базу, аби накопичувальна пенсія запрацювала вчасно”, уточнює прем’єр.

Крім того, прем’єр наголошує, що накопичувальна пенсія не стане основною, а буде лише вагомим додатком до виплат із солідарного фонду, до яких звикли українці.

“Накопичувальний рівень стане додатком до солідарної системи. Ми націлені на подальше впровадження реформ, аби українці отримували гідні пенсії”, зазначив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, в Кабміні розробили законопроєкт щодо запровадження накопичувальної пенсії, яка акумулюватиметься на рахунках у Казначействі.

Зазначимо, що накопичувальна пенсійна система передбачає, що у кожної людини, яка працює, з’явиться власний накопичувальний пенсійний рахунок. Держава перераховуватиме туди частину податків. Роботодавець, який платить ЄСВ, також буде спрямовувати відрахування. Людина зможе й сама накопичувати кошти на цьому рахунку.

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