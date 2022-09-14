Хто має право отримати 13-у пенсію у 2022 році

Тисячі українців отримають 13-у пенсію у 2022 році – хто має право на виплати.

Пенсії в Україні до кінця року виростуть ще двічі, а українці, які легально працювали в Польщі та сплачували там страхові внески, у 2022 році отримають тринадцяту пенсію. Йдеться про понад три тисячі пенсіонерів.

NNS з посиланням на “Апостроф” розповідає, що про це відомо.

Після укладання угоди між Україною та Польщею, польську пенсію отримують українці, які були легально працевлаштовані у Польщі та мають відповідні соціальні гарантії.

Для отримання польської пенсії чоловіки повинні мати щонайменше 30 років страхового стажу, а жінки – 25 років. Розмір виплат залежить від страхових внесків, які робила сама людина та її роботодавець протягом трудового періоду.

Водночас, розмір тринадцятої пенсії фіксований – 1217,98 злотих – за нинішнім банківським курсом це майже 9000 гривень.

Важливо розуміти, що на виплату польської пенсії можна розраховувати лише після досягнення пенсійного віку за польським законом. Для жінок у Польщі він настає з 60 років, а для чоловіків – з 65 років.

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