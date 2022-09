Наказ Путіна: росія готує новий етап війни проти України – Грозєв

Глава країни-агресора РФ Володимир Путін наказав “Газпрому” та “Роснафті” створювати приватні військові компанії, щоб посилити збройну агресію проти України. Новий етап війни російський диктатор готує на жовтень.

На це вказав один із найвпливовіших журналістів-розслідувачів Христо Грозєв із міжнародної групи Bellingcat. Думкою він поділився у своєму Twitter, передає NNS з посиланням на “Обозреватель”.

За його словами, глава Кремля має намір розпочати “новий етап боїв” у середині осені-2022, тому наказав кожній урядовій корпорації та кожному своєму олігарху створити власну ПВК.

Раніше болгарський журналіст-розслідувач розповів, що його інформатори з Росії різко змінили риторику щодо України. Якщо спочатку вони заявляли про захоплення Києва за 3-4 дні, то зараз запитують Грозєва, коли закінчиться війна.

He says it’s all because of corruption and incompetence in the army (“the mercenaries were scammed of their pay”). But is again very optimistic, says each government corporation and oligarch are told to set up their own PMC for “new stage in October”.

— Christo Grozev (@christogrozev) September 10, 2022