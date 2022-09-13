Сплатили не туди? Без паніки! Нафтогаз звернувся до клієнтів через можливу проблему з оплатою

Як бути коли помилково сплатили рахунок за газ не за тими реквізитами. Нафтогаз дав роз’яснення.

Компанія просить не панікувати й зробити наступні кроки, передає NNS.

Найперше у Нафтогазі кажуть, що проблеми при сплаті можуть виникнути тоді, якщо було не вказано номер особового рахунку; могли бути переплутані цифри або ж взагалі сплачено за чужим рахунком.

Що ж робити в такій ситуації, Нафтогаз дає відповідь у своєму дописі в соцмережі Фейсбук. Там кажуть, що потрібно передати чек з помилковою оплатою одним зі зручних способів:

Зробіть чітке фото та надійшліть його у Messenger Facebook або ж на електронну пошту client@gas.ua.

Поштою на адресу: 25009, м. Кропивницький, отримувач ТОВ ГК “Нафтогаз України”.

У Нафтогазі зазначають своїм клієнтам, щоб оплата зараховувалася за призначенням, завжди потрібно вказувати номер особового рахунку.

Відзначимо, ще деякі питання клієнт Нафтогазу може вирішити безпосередньо через звернення в особисті повідомлення до компанії в соцмережі Фейсбук.

Як заплатити за газ

Онлайн:

в особистому кабінеті на my.gas.ua;

у чатботі GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply Facebook Messenger;

через сайти та мобільні додатки банків;

за допомогою платіжних систем (EasyPay, Portmone, LiqPay, iPay.ua, Apple Pay, Google Pay).

Офлайн:

через платіжні термінали самообслуговування;

у будь-якому відділенні банку;

через відділення Укрпошти або Нової пошти.

Головне фото: te.20minut

Як і куди передавати показники лічильників газу – Нафтогаз