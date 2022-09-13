Сплатили не туди? Без паніки! Нафтогаз звернувся до клієнтів через можливу проблему з оплатою

Як бути коли помилково сплатили рахунок за газ не за тими реквізитами. Нафтогаз дав роз’яснення.
Компанія просить не панікувати й зробити наступні кроки, передає NNS.
Найперше у Нафтогазі кажуть, що проблеми при сплаті можуть виникнути тоді, якщо було не вказано номер особового рахунку; могли бути переплутані цифри або ж взагалі сплачено за чужим рахунком.
Що ж робити в такій ситуації, Нафтогаз дає відповідь у своєму дописі в соцмережі Фейсбук. Там кажуть, що потрібно передати чек з помилковою оплатою одним зі зручних способів:
- Зробіть чітке фото та надійшліть його у Messenger Facebook або ж на електронну пошту client@gas.ua.
- Поштою на адресу: 25009, м. Кропивницький, отримувач ТОВ ГК “Нафтогаз України”.
У Нафтогазі зазначають своїм клієнтам, щоб оплата зараховувалася за призначенням, завжди потрібно вказувати номер особового рахунку.
Відзначимо, ще деякі питання клієнт Нафтогазу може вирішити безпосередньо через звернення в особисті повідомлення до компанії в соцмережі Фейсбук.
Як заплатити за газ
Онлайн:
- в особистому кабінеті на my.gas.ua;
- у чатботі GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply Facebook Messenger;
- через сайти та мобільні додатки банків;
- за допомогою платіжних систем (EasyPay, Portmone, LiqPay, iPay.ua, Apple Pay, Google Pay).
Офлайн:
- через платіжні термінали самообслуговування;
- у будь-якому відділенні банку;
- через відділення Укрпошти або Нової пошти.
Головне фото: te.20minut
Як і куди передавати показники лічильників газу – Нафтогаз