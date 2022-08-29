Нафтогаз пояснив вимогу двічі сплатити за газ

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” відповіла на звинувачення у тому, що з клієнтів вимагають двічі сплатити за газ.

Про це повідомляє NNS з посиланням на “Хвилю“.

“Вам передали облгази, люди заплатили туди, а тепер ви вимагаєте оплату вдруге. Самі опублікували, що 1,3 млн звернень до колцентру. Коментарі видаляєте. Поясніть, чому гроші у вас, а ви виманюєте оплату вдруге?”, написав невдоволений клієнт під постом Нафтогазу у Фейсбук.

У компанії зазначили, що механізму автоматичного переказу коштів між компаніями не існує.

“У ситуації, що склалася, ми радимо особисто звернутися до Вашої попередньої газопостачальної компанії з відповідною письмовою заявою”, зазначили у Нафтогазі.

Також там додали, що згідно із законодавством України, попередній постачальник не може відмовити у поверненні переплати.

Як стало відомо, на українців ймовірно чекає найхолодніша зима за останні десятиліття.

Таку думку висловив голова державної газової компанії Нафтогаз Юрій Вітренко. Він повідомив, що термостати в централізованих системах опалення мають бути увімкнені пізніше, ніж зазвичай, і вимкнені – раніше.

За його словами, температура в приміщеннях буде встановлена на рівні 17-18°C, що приблизно на чотири градуси нижче за норму.

Вітренко порадив людям запастися ковдрами та теплим одягом на випадок, якщо температура на вулиці впаде до вище середньої для зими -10 градусів.

Нафтогаз звернувся до клієнтів через “страшні для українців слова”