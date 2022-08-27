Нафтогаз звернувся до клієнтів через “страшні для українців слова”

Нафтогаз звернувся до cвоїх клієнтів через “страшні для українців слова” – “підстав для хвилювання немає”.

Компанія “Нафтогаз України” просить своїх споживачів не хвилюватись через наближення нового опалювального сезону. У пресслужбі Нафтогазу вирішили розповісти громадянам України, яку ціну вони запропонували та порівняли її з деякими європейськими цінами, передає NNS.

Газопостачальна компанія констатує, що слова “опалювальний сезон” – “страшні для українців”. Але в Нафтогазі попередили, що ціна буде стабільна і незмінна до кінця квітня 2023 року.

Вартість 1 кубічного метра блакитного палива – 7,96 грн. Компанія каже, що працює цілодобово, щоб забезпечити домівки, військові частини, лікарні, дитсадки та інші об’єкти газом без збоїв.

У компанії звернулися до українців з проханням своєчасно сплачувати за газ.

“Українці, продовжуйте сумлінно сплачувати рахунки, адже сьогодні це надважливо. До того ж 7,96 грн — це незначні гроші в сучасних українських реаліях. Пам’ятайте, що кожен сплачений рахунок — підтримка в тилу, крок до перемоги та стабільний опалювальний сезон 2022/2023”, йдеться у повідомленні.

Також для порівняння було опубліковано ціни на газ у Європі:

вартість газу в Литві – 1,02 євро за кубометр (близько 42 гривні),

у Молдові кубометр блакитного палива коштує 22,99 лея (майже 44 гривні),

у Польщі – 6,64 злотих (понад 53 гривні).

Фото: колаж 24 каналу

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