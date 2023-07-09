На ЗАЕС відправили Росгвардію після публікації карти мінування – ГУР

РФ відправила на ЗАЕС Росгвардію після публікації ГУР, де показана карта мінування станції російськими загарбниками.

Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов, передає НСН з посиланням на ТСН.

“Це певний привіт усім “голубам миру”, які кажуть за кордоном, що не бачать – можливо, у них проблеми із зором – якихось проблем у діях окупантів. З іншого боку, це сигнал окупантам, що українці все бачать”, прокоментував Юсов.

У ГУР кажуть, що карта передає мінно-вибухові загородження, крім того, є ще замінована техніка, вантажівки з вибухівкою на території станції і тощо, водночас мінування триває.

РФ відправила на ЗАЕС Росгвардію

“Терміново представники Росгвардії – саме вони відповідають в окупаційному корпусі за ситуацію на Запорізькій атомній станції – виїхали для того, щоб вносити відповідні корективи, які, втім, теж не будуть становити для нас якихось таємниць”, сказав Юсов.

Раніше ми повідомляли, що окупанти продовжують мінувати Запорізьку АЕС та об’єкти на території станції.

Як зазначили в ГУР, в технічних приміщеннях та в машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу.

Здебільшого це боєприпаси радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200. Всі вони є протипіхотними осколковими мінами направленої дії.

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