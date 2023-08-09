На Таврійському напрямку українські захисники знищили 8 складів російських боєприпасів.
Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1545 вогневих завдань. Зокрема українські захисники знищили 8 складів боєприпасів росіян і 1 пункт управління/командно–спостережний пункт.
Про це 9 серпня повідомив командувач оперативно–стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський, передає НСН.
За останню добу втрати росіян убитими, пораненими та полоненими склали 244 окупанти. Із них 93 були знищені, 150 — поранені. Ще 1 росіянина українські воїни взяли в полон.
Крім того, Сили оборони знищили 18 одиниць російської військової техніки, зокрема:
- 3 танки;
- 6 бойових броньованих машин;
- 3 артилерійські системи та міномети;
- 2 реактивні системи залпового вогню;
- 1 безпілотник;
- 3 одиниці автомобільної техніки.
Ситуація на південному фронті
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зранку 9 серпня повідомила, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
За її словами, у напрямку Урожайне, Приютне та Вербове українські захисники мали частковий успіх. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах.
Водночас окупанти вели безрезультатні наступальні дії в районі Новокалинове, Сєверне, Новомихайлівка та Старомайорське.
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