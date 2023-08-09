На Таврійському напрямку українські захисники знищили 8 складів російських боєприпасів.

Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1545 вогневих завдань. Зокрема українські захисники знищили 8 складів боєприпасів росіян і 1 пункт управління/командно–спостережний пункт.

Про це 9 серпня повідомив командувач оперативно–стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський, передає НСН.

За останню добу втрати росіян убитими, пораненими та полоненими склали 244 окупанти. Із них 93 були знищені, 150 — поранені. Ще 1 росіянина українські воїни взяли в полон.

Крім того, Сили оборони знищили 18 одиниць російської військової техніки, зокрема:

3 танки;

6 бойових броньованих машин;

3 артилерійські системи та міномети;

2 реактивні системи залпового вогню;

1 безпілотник;

3 одиниці автомобільної техніки.

Ситуація на південному фронті

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зранку 9 серпня повідомила, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

За її словами, у напрямку Урожайне, Приютне та Вербове українські захисники мали частковий успіх. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас окупанти вели безрезультатні наступальні дії в районі Новокалинове, Сєверне, Новомихайлівка та Старомайорське.

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