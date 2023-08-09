5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

3
Тег:
Війна
3

«Бавовна» на Таврійському напрямку – українські воїни знищили 8 складів російських боєприпасів

Журналіст
на Таврійському напрямку українські воїни знищили 8 складів російських боєприпасів
фото ілюстративне
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

На Таврійському напрямку українські захисники знищили 8 складів російських боєприпасів.

Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1545 вогневих завдань. Зокрема українські захисники знищили 8 складів боєприпасів росіян і 1 пункт управління/командно–спостережний пункт.

Про це 9 серпня повідомив командувач оперативно–стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський, передає НСН.

За останню добу втрати росіян убитими, пораненими та полоненими склали 244 окупанти. Із них 93 були знищені, 150 — поранені. Ще 1 росіянина українські воїни взяли в полон.

Крім того, Сили оборони знищили 18 одиниць російської військової техніки, зокрема:

  • 3 танки;
  • 6 бойових броньованих машин;
  • 3 артилерійські системи та міномети;
  • 2 реактивні системи залпового вогню;
  • 1 безпілотник;
  • 3 одиниці автомобільної техніки.

Ситуація на південному фронті

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зранку 9 серпня повідомила, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

За її словами, у напрямку Урожайне, Приютне та Вербове українські захисники мали частковий успіх. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас окупанти вели безрезультатні наступальні дії в районі Новокалинове, Сєверне, Новомихайлівка та Старомайорське.

Ще новини України: Кількість загиблих і поранених окупантів різко збільшилася: що відбувається на фронті 9 серпня

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×