ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах на Півдні: що відбувається на фронті 3 серпня

Повномасштабна війна в Україні триває вже п’ятсот двадцять шосту добу. Про ситуацію на фронті 3 серпня і втрати противника НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака

Уночі, 3 серпня 2023 року, противник атакував з північного напрямку (Брянська область) ударними БпЛА типу «Shahed».

Усього зафіксовано пуски 15 цих дронів.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони усі ворожі БпЛА знищено.

Загальна ситуація на фронті 3 серпня

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Противник вів безуспішні наступальні дії у північній і центральній частинах Мар’їнки, здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення на напрямку Урожайне – Благодатне та західніше Старомайорського. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. У той же час, противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, задіює резерви.

Протягом минулої доби російська федерація завдала удару іранськими БпЛА типу “Shahed”. Українська протиповітряна оборона знищила 23 ударних БпЛА. Ворог завдав 5 ракетних, 89 авіаційних ударів та здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Протягом минулої доби відбулось 44 бойових зіткнення.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Волфиного, Степного Сумської області та Козачої Лопані Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема це Сеньківка, Карповичі, Нововасилівка Чернігівської області; Волфине, Краснопілля, Рожковичі, Стара Гута, Грабовське Сумської області та Тимофіївка, Ветеринарне, Охрімівка, Петропавлівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки, Іванівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Дворічна, Западне, Новомлинськ, Фиголівка, Кіндрашівка, Красне Перше та Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки і Спірного – Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Спірне і Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Федорівки, Майського, Дружби та Нью-Йорка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Григорівка, Богданівка, Біла Гора, Часів Яр та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки.

Артилерійських обстрілів зазнали Новокалинове, Степове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник здійснив обстріли населених пунктів Красногорівка, Олександропіль, Гостре, Мар’їнка, Парасковіївка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Старомайорського та Макарівки. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та північніше Урожайного. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Вугледар, Водяне, Благодатне, Сторожеве, Рівнопіль і Зелене Поле Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоданилівки та П’ятихаток Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Білогір’я, Гуляйполе, Залізничне, П’ятихатки та Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Одрадокам’янки та Антонівки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Веселе, Дудчани, Дніпровське, Тягинка, Львове, Кізомис та місто Херсон.

Що відбувається у рф і на окупованих територіях

Російські окупанти продовжують мобілізацію ув’язнених. Так, відповідно до розпорядження так званого “мвс днр”, проводяться заходи щодо набору до підрозділів внутрішніх військ осіб, які відбувають покарання або затримані за злочини легкої або середньої тяжкості. Також встановлено, що поранення під час бою осуджених осіб не знімає з них судимості, а з осіб, які перебували під слідством, підозри будуть зняті тільки при демобілізації. Терористи отримали завдання на активізацію роботи по боротьбі зі злочинністю та щодо поповнення на 1000 осіб підрозділів внутрішніх військ за рахунок підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень. В той же час, переатестація для колаборантів-поліцейських, які перейшли на бік рф, буде проведена після виконання ними бойових завдань у складі зведених батальйонів внутрішніх військ так званого “мвс днр”.

У деяких населених пунктах Генічеського району озброєні військовослужбовці з числа військової поліції збройних сил рф проводять перевірку документів, опитування та уточнення особистих даних у чоловіків. Перевірка документів може бути пов’язана з проведенням мобілізаційних заходів.

В місті Лисичанськ Луганської області, у приміщенні загальноосвітньої школи №14, діє гуманітарний штаб окупантів від партіїї “єдина росія” та спостерігається постійне скупчення цивільних осіб. Вночі ж підвальне приміщення даного навчального закладу використовується як укриття для військовослужбовців рф.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 – по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Також, нашими захисниками було знищено 9 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, 1 радіолокаційну станцію, 3 пункти управління, 1 район зосередження озброєння та військової техніки, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 район зосередження особового складу та 2 склади боєприпасів ворога.

Загалом, минулої доби, наші воїни ліквідували 620 російських окупантів. Ворог втратив 7 танків, 21 бойову броньовану машину, 26 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 2 засоби ППО, 35 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 23 автомобіля та 3 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 247850 (+620) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4224 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 8234 (+21) од,

артилерійських систем – 4892 (+26) од,

РСЗВ – 704 (+4) од,

засоби ППО ‒ 465 (+2) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 311 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4077 (+35),

крилаті ракети ‒ 1347 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7372 (+23) од,

спеціальна техніка ‒ 721 (+3).

Дані уточнюються.

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