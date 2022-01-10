На ринках “бабусі” продають овочів та фруктів на 35 млрд грн на рік – експерт

На українському ринку свіжих овочів та фруктів підприємства роздрібної торгівлі та підприємці сумарно забезпечують 55% усіх продажів, а решта 45% припадає на неорганізовану торгівлю.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті UBR, який посилається на EastFruit.

За оцінками аналітика аграрних ринків та міжнародного консультанта Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрія Панкратова, близько половини торгівлі плодоовочевої продукції в країні, або ж 35 млрд грн щорічно йдуть “повз каси” – через “бабусь” на стихійних ринках і на базарах, які є “прямими конкурентами роздрібного бізнесу”.

За даними дослідження ФАО, на мережевий роздріб припадає лише близько 40% усієї торгівлі свіжими овочами та фруктами. При цьому частка самозабезпечення домогосподарств плодоовочевою продукцією знижується, що є позитивним сигналом для професійних гравців ринку, зазначив експерт.

Експерти ФАО у дослідженні плодоовочевого рітейлу України визначили кілька ключових особливостей ринку.

По-перше, близько третини обсягу споживання свіжих овочів та фруктів в Україні населення вирощує самостійно, що у грошовому вираженні становить близько 54 млрд грн на рік.

По-друге, неорганізована торгівля свіжими фруктами та овочами становить близько половини всіх роздрібних продажів. Йдеться про продаж за готівку як на стихійних, так і на стаціонарних ринках.

По-третє, останнім часом виявився ще один феномен – онлайн-продаж свіжих фруктів, овочів, ягід та зелені. І цей сегмент розвивається зараз значно вищими темпами, ніж традиційні супермаркети.

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