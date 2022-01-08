Три причини, чому у ЄС продукти дешевші, ніж в Україні

Український клуб аграрного бізнесу опублікував дані, згідно з якими харчові продукти в Україні коштують на 8% дорожче, ніж у сусідній Польщі, куди найчастіше їздять на заробітки.

Про це NNS дізнався з повідомлення agronews.ua.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін розповів, як проводили дослідження:

“Ми взяли 24 харчові продукти, які входять до соціально значущого пакету для українців, і порахували, скільки такий же набір коштуватиме у Польщі”.

В результаті вийшло, що в Польщі на 50% дешевші яблука. Також дешевші хліб, молоко, курятина, цукор, олія.

Якщо порівнювати, скільки витрачають на їжу українці та поляки, дані такі: наші співвітчизники витрачають 46% свого сімейного прибутку, а сусіди – лише 12%.

Експерт пояснив, що поляки мають набагато більший ліміт заробітної плати, ніж українці.

Олег Пендзін виділив три основні причини різниці вартості однакових продуктів у двох країнах. Так, ПДВ на харчові продукти в Україні становить 20%, а у Польщі – 5%.

А, наприклад, у Брюсселі анонсували, що з другого півріччя 2022 року харчові продукти не оподатковуватимуться ПДВ.

У Польщі та в інших країнах ЄС аграрний сектор на 60% дотує держава, цього немає в Україні.

А ще згідно з Договором про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, постачання українських продуктів до країн ЄС мають квоти.

Світові ціни на харчі у 2021 році досягли 10-річного максимуму. Що далі?

Підписуйтесь на наш Фейсбук