На пенсію у 50 років: хто має право на зниження пенсійного віку і підвищені виплати

Хто з українців має право вийти на пенсію у 50 років і хто може розраховувати на підвищені виплати.

Пенсія за віком на пільгових умовах призначається за роботу, передбачену списками шкідливих виробництв та професій №1 та №2.

Про це NNS дізнався з повідомлення radiotrek.

Так, працівники, зайняті повний робочий день на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці (за списком №1), мають право на пенсію по досягненню 50 років – при стажі роботи не менш як 25 років у чоловіків, з них не менше 10 років на вказаних роботах, і не менш як 20 років у жінок, з яких щонайменше 7,5 років на вказаних роботах.

А от працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах зі шкідливими та важкими умовами праці (за списком № 2) мають право на пенсію після досягнення 55 років і за стажу роботи не менш як 30 років у чоловіків, з яких не менше 12,5 років на зазначених роботах і не менш як 25 років у жінок, з яких не менше 10 років на зазначених роботах.

До 2015 року діяли дещо інші вимоги щодо загального стажу і зараз триває перехідний період.

Тим, хто збирається піти на пенсію за списком №1 до 31 березня 2023 року, потрібно мати хоча б 24 роки загального стажу чоловікам і 19 років – жінкам.

У період з квітня 2023 по 31 березня 2024 року вимагатимуть 24,5 роки стажу у чоловіків і 19,5 років – у жінок.

Потому вже повністю набудуть чинності вимоги, описані вище.

Пільгова пенсія для жінок: вимоги

На сьогодні пенсійний вік в Україні встановлено на рівні 60 років і для жінок, і чоловіків. Щодо пільгових пенсій, тут є нюанс перехідного періоду щодо жінок: до 2015 року жінки виходили на пенсію за списком №1 у 45 років, а за списком №2 – у 50 років. Коли пенсійний вік почав підвищуватися, зрушили терміни призначення пільгових пенсій.

Але деякі жінки, зайняті, наприклад, у металургійному виробництві, все ще можуть вийти на пенсію раніше за чоловіків.

Право на призначення пенсії за списком №1 у перехідний період мають жінки при досягненні такого віку:

48,5 років – якщо вони народилися з 1 квітня по 30 вересня 1973 року;

49 років – якщо народилися з 1 жовтня 1973 року до 31 березня 1974 року;

49,5 років – якщо народилися з 1 квітня до 30 вересня 1974 року.

Право на призначення пенсії за списком №2 у перехідний період мають жінки при досягненні такого віку:

53,5 роки – якщо вони народилися з 1 квітня по 30 вересня 1968;

54 роки – у період з 1 жовтня 1968 року по 31 березня 1969;

54,5 роки – народжені з 1 квітня до 30 вересня 1969 року.

Список №1 та список №2 – у чому різниця?

Цікавий факт: за кожен повний рік роботи за списком №1 при обчисленні пенсії до стажу додатково зараховується 1 рік. Отже, робота за списком №1 надає дві пільги відразу: зниження пенсійного віку та підвищену пенсію за рахунок збільшеного коефіцієнта стажу.

Робота за списком №2 надає лише зменшення пенсійного віку.

Для підрахунку пільгового стажу необхідно надати до ПФУ не лише трудову книжку, а й довідку, яка б підтверджувала пільговий характер роботи. Якщо йдеться про пільгові пенсії за списком №1 та №2, то обов’язково треба підтвердити, що на підприємстві проводилася атестація відповідних робочих місць. Це стосується періодів роботи після 21 серпня 1992 року. Робота до цієї дати зараховується до пільгового стажу без атестації.

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